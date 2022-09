Die besten Airlines 2022 wurden gekürt – nur eine deutsche Fluggesellschaft unter den Top 20

Von: Franziska Kaindl

Wie schneiden deutsche Fluggesellschaften im internationalen Vergleich ab? Die Firma Skytrax hat bei den World Airline Awards die besten gekürt.

Bereits seit 1999 kürt die englische Firma Skytrax mit den World Airline Awards die besten Fluggesellschaften der Welt – sie gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“. Dazu führt die Unternehmensberatung jährlich Umfragen zu mehr als 350 Airlines durch. Bewertet wird durch Flugreisende aus aller Welt in 49 Kategorien. Wer seinen Titel verteidigen konnte und wer sich verbessert oder verschlechtert hat, erfahren Sie hier.

Qatar Airways sicherte sich 2022 zum siebten Mal den Titel als beste Airline. © Frank Sorge/Imago

Die besten Airlines 2022 im Skytrax-Ranking

Zum siebten Mal in Folge wurde Qatar Airways zur besten Airline des Jahres gekürt. „Die Auszeichnung ‚World‘s Best Airline 2022‘ ist eine große Anerkennung für die hohen Standards von Qatar Airways und würdigt die harte Arbeit und das Engagement aller Mitarbeiter der Fluggesellschaft, um die Kunden zufriedenzustellen“, sagte Edward Plaisted von Skytrax zu der Würdigung. Qatar sei die größte Airline gewesen, die während der Corona-Pandemie ununterbrochen geflogen sei. Der zweite Rang geht – wie im Vorjahr – an Singapore Airlines. Den dritten Platz konnte sich Emirates sichern.

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Qantas Airways Japan Airlines Turkish Airlines Air France Korean Air Swiss International Air Lines British Airways



Etihad Airways China Southern Airlines Hainan Airlines Lufthansa Cathay Pacific Airways KLM Royal Dutch Airlines EVA Air Virgin Atlantic Vistara

Große Sprünge konnten Turkish Airlines (von Platz 17 auf 7), Korean Air (von Platz 22 auf 9) und Swiss (von Platz 18 auf 10) verzeichnen. Die einzige deutsche Fluggesellschaft, die es in die Top 20 geschafft hat, ist die Lufthansa: In diesem Jahr landete sie auf Platz 15 und hat damit zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr verloren.

Diese weiteren Awards wurden an Airlines verliehen

Skytrax verlieh in diesem Jahr auch wieder zahlreiche andere Preise. Turkish Airlines wurde zum Beispiel zur besten Fluggesellschaft in Europa gekürt. Singapore Airlines konnte sich hingegen wieder den Titel für das beste Kabinenpersonal sichern. Über die beste Business Class verfügt laut Skytrax-Ranking Qatar Airways und Economy fliegt man am besten mit Emirates. Eine Analyse zu den besten Airlines gab es in diesem Jahr übrigens schon von TripAdvisor. Auch hier konnte Turkish Airlines absahnen.