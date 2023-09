Städtetrips für Best Ager: Zehn Reiseziele, die perfekt für die Generation 50 plus sind

6 / 10

Prag hat einiges an Kultur zu bieten – neben der beeindruckenden Altstadt mit der mittelalterlichen, astronomischen Uhr am Rathaus können Reisende während eines Aufenthalts über 100 Museen besichtigen. Besonders punkten kann die tschechische Hauptstadt bei der medizinischen Versorgung: Knapp über 85 Prozent der Menschen sind damit zufrieden, was den besten Wert in der Analyse ausmacht. © Herbert Meyrl/Imago