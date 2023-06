Erster Flugzeug-Sitz für Passagiere mit Rollstuhl wird im Netz gefeiert

Von: Alina Wagner

Eine Fluggesellschaft hat einen Prototyp für einen wandelbaren Sitz entworfen, der Rollstuhlfahrern das Fliegen erleichtert.

Rollstuhlfahrer müssen einige Hürden auf sich nehmen, um durch den Flughafen und zu ihrem Sitzplatz im Flugzeug zu gelangen. Nachdem sie ihren Rollstuhl eingecheckt haben, werden sie von einem von der Fluggesellschaft bereitgestellten Rollstuhlservice zum Flugsteig gebracht. Anschließend werden sie zu ihrem Platz begleitet, wo sie für die Dauer des Fluges sitzen bleiben, wenn sie vollständig auf ihren Rollstuhl angewiesen sind. Hinzu kommt, dass es keine Garantie gibt, dass der Rollstuhl unversehrt am Zielort ankommt.

Innovation für Rollstuhlfahrer auf Flugreisen

Flugreisen sollen für Rollstuhlfahrende einfacher werden. Die US-Airline Delta hat jetzt den Prototyp für einen wandelbaren Sitz entworfen. © Panthermedia/IMAGO

Das amerikanische Fertigungsunternehmen Delta Flight Products hat auf der Aircraft Interiors Expo in Hamburg 2023 kürzlich den ersten Prototyp seines Rollstuhlsicherungsraums vorgestellt. Der Prototyp wurde in Zusammenarbeit mit dem Air4All Consortium of Flying Disabled, SWS Certification, Sunrise Medical und PriestmanGoode gebaut. Das System soll Flugreisen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität revolutionieren, indem es motorisierten Rollstuhlfahrern ermöglicht, während der gesamten Flugreise in ihrem eigenen Rollstuhl zu sitzen.

Rollstuhlgerechter Sitz mit Patent – eine Sensation für die Luftfahrt

Das patentierte Design bietet weit mehr als nur Sicherheit für Passagiere mit und ohne Handicap. Die Kopfstütze, die Ablagetische in der Mittelkonsole und der Cocktailtisch bieten besten Komfort und können so eingestellt werden, dass Reisende mit Rollstühlen Platz finden. Ein weiterer Pluspunkt: Das Produkt ermöglicht es den Fluggesellschaften, das Design ihrer Kabine auf jedem Sitz beizubehalten.

Flugzeug-Sitz für Passagiere mit Rollstuhl: Wandelbarkeit

Das Video zeigt, dass die Kissen des Sitzes, die bei einer Standardbestuhlung verwendet werden, vom Rest des Sitzes, der festgeschraubt ist, abgenommen und verstaut werden können. Die Sitzfläche lässt sich leicht nach hinten klappen und die Kopfstütze wird angehoben. So kann sich der Rollstuhlfahrer bequem zurücklehnen.

Das System funktioniert ähnlich wie das Isofix System in Pkws, da die Sitze der Fluggesellschaft und die Rollstühle einen Einbau-, Befestigungs- und Rückhaltemechanismus ermöglichen.

Begeisterte Reaktionen aus der Facebook Community

Obwohl es sich bei dem rollstuhlgerechten Sitz um einen Prototyp handelt, erntet das Produkt jetzt schon viel Lob im Netz. Vor allem Betroffene jubeln über diese Neuheit und freuen sich auf die zukünftigen Reiseerleichterungen. Unter einem Facebook-Post der amerikanischen Nachrichtensendung CBS News kommentieren Leute unter anderem:

„Ich bin so begeistert 😀 Als Rollstuhlfahrer ist es meine größte Angst, dass mein Stuhl auf Reisen beschädigt wird. Alle Fluggesellschaften müssen dies anbieten!“

„Das ändert alles! Ich bin gespannt auf diese Möglichkeit!“

„Es ist an der Zeit! Ich würde das gerne in jedem Flugzeug sehen. Inklusion für alle!“

„So erstaunlich. Es wird das Reisen mit meinem Sohn so viel einfacher machen.“

„Wunderbare Neuigkeiten!“

Ziele des Rollstuhlprojekts für Flugreisen

Menschen in elektrischen Rollstühlen den gleichen Zugang zu einem sicheren, komfortablen und würdigen Flugreiseerlebnis zu ermöglichen, wie allen anderen Passagieren

praktische Verbesserungen der Flugzeugkabine und des gesamten Flugverkehrs für schwerbehinderte Menschen – das führt zu mehr Unabhängigkeit, Würde und Reisefreiheit

die Luftverkehrsbranche zu verändern und einen neuen Standard für barrierefreie Flugreisen zu schaffen

Wann kommt der Sitz auf den Markt?

Der Prototyp durchläuft noch letzte Phasen bezüglich des Designs und seiner Validierung. Danach folgen Test- und Zertifizierungsprogramme für den Einbau. Es muss auch geprüft werden, ob er den US-amerikanischen und europäischen Normen entspricht. Wann er genau für den Markt zugelassen wird, ist noch nicht bekannt.

Es bleibt noch viel zu tun, bevor er in die Luft gehen kann. Trotzdem ist der wandelbare Rollstuhl einer der bedeutendste Fortschritt im Bereich des barrierefreien Reisens seit Jahrzehnten.