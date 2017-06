Baby kommt in Flugzeug zur Welt - und fliegt ein Leben lang gratis

Baby an Bord: Ein Junge kam in einer Maschine der Jet Airways zur Welt.

An Bord einer Maschine der Fluglinie Jet Airways hat kürzlich ein Junge das Licht der Welt erblickt. Dieser soll nun Freiflüge bekommen - ein Leben lang.

Ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche brauchen werdende Mütter ein Attest vom Arzt sowie die Zustimmung der Crew, dass sie mitfliegen dürfen.

Eine junge Frau hatte diese Erlaubnis bekommen und flog mit der Fluglinie Jet Airways nach Kochi in Indien. In 10.000 Metern Höhe bekam sie plötzlich Wehen.

Baby an Bord

Die Mutter, deren Name nicht bekannt ist, bekam über den Wolken zwischen Saudi-Arabien und Indien einen gesunden Jungen, wie das Nachrichtenportal CNN Money berichtet. Daraufhin landete die Maschine vorzeitig in Mumbai zwischen.

Ein Teil der Besatzung half dabei, das Baby auf die Welt zu bringen. Zudem war ein ausgebildeter Sanitäter unter den Passagieren, der Geburtshilfe leistete. In Mumbai gelandet, wurden die Mutter und ihr Sohn in ein örtliches Krankenhaus gebracht, beiden gehe es gut, so eine Sprecherin der Airline.

Flugtickets für immer gratis?

"Jet Airways beglückwünscht die Crew für die Reaktion und ihre Schnelligkeit, und dass sie erfolgreich ihre Ausbildung in lebensrettende Praxis umwandeln konnten", sagte die Sprecherin.

Die Fluggesellschaft versprach dem Jungen aufgrund der Ausnahme-Situation einer Geburt über den Wolken ein lebenslanges Recht auf Gratis-Flugtickets. Schließlich sind Geburten im Flugzeug äußerst selten.

Dennoch ist die Fluglinie Jet Airways nicht das einzige Unternehmen, die einem im Flugzeug geborenen Baby ein solches Recht einräumen. Unter anderem Thai Airways und AirAsia machten es vor, als auf Flügen ihrer Maschinen Kinder zu Welt kamen.

Welcome to the world! pic.twitter.com/2Fco5V7V9j — Jet Airways (@jetairways) 19. Juni 2017

sca