Allein verreisen: Drei Tipps für Planung und Sicherheit, damit der Solo-Trip gelingt

Von: Franziska Kaindl

Sie spielen mit dem Gedanken, einfach mal alleine zu verreisen? Ein solches Vorhaben kann im ersten Moment einschüchternd wirken – das muss es aber nicht.

Alleine zu verreisen, kann eine der aufregendsten Erfahrungen überhaupt sein. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Orte und Kulturen zu entdecken, neue Leute zu treffen und sogar sich selbst besser kennenzulernen. Doch es kann auch eine Herausforderung sein: Wer alleine in den Urlaub fahren will, macht sich oft Gedanken darüber, wie sicher das ist – und wie man die Zeit ohne Begleitung verbringen soll. Drei Tipps helfen Ihnen dabei, aus dem Solo-Trip ein wunderbares Erlebnis zu machen.

Alleine reisen: die Planung ist das A und O

Kaum überraschend, aber deshalb nicht weniger wahr: Eine gründliche Planung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Solo-Reise. Zuerst gilt es, das richtige Ziel für sich auszuwählen. Wollen Sie eher in eine große Stadt, wo alles einfach zu erreichen ist, oder eine kleine Rundreise wagen, die womöglich etwas mehr Planung bedarf? Informieren Sie sich auch darüber, welche Transportmittel vorhanden sind: Gibt es einen Bus? Eine U-Bahn? Oder muss etwa alles zu Fuß abgelaufen werden? Das kann auch bei der Entscheidung über das Reiseziel helfen.

Wenn Sie Ihr Reiseziel auserkoren haben, beginnen Sie damit, die Route zu planen oder Sehenswürdigkeiten zu notieren, die Sie unbedingt besuchen wollen. Nehmen Sie auch an geführten Touren teil, um mehr über Ihre Destination zu erfahren. Es gibt viele organisierte Aktivitäten wie Wanderungen, Touren oder Kochkurse, die Ihnen weitere Inspiration für Ihren Aufenthalt liefern können. Zudem kennen sich die Reiseleiter oder Tourguides bestens vor Ort aus und können Ihnen wertvolle Tipps geben, wie Sie das Reiseziel am besten erkunden oder worauf zu achten ist. Und noch einen Vorteil gibt es: Bei solchen Aktivitäten treffen Sie in der Regel auf viele Gleichgesinnte und können so neue Kontakte knüpfen.

Wichtig ist außerdem eine Unterkunft zu finden, in der Sie sich sicher und wohlfühlen. Recherchieren Sie zum Beispiel im Voraus, in welcher Gegend sich die ausgewählte Bleibe befindet und ob die Ausstattung Ihren Bedürfnissen entspricht. Haben Sie am besten auch immer einen Plan B parat, falls etwas nicht so laufen sollte, wie gedacht.

Wie Alleinreisende sich unterwegs sicher fühlen

Ein hohes Sicherheitsgefühl ist vielen Solo-Reisenden enorm wichtig. Informieren Sie sich daher am besten auf den Seiten des Auswärtigen Amtes über die Sicherheitslage in Ihrem Reiseland. Dort finden Sie unter anderem heraus, ob Sie sich vor erhöhter Kriminalität in Acht nehmen müssen, rechtliche Besonderheiten zu beachten sind oder bestimmte Impfungen empfohlen werden. In einigen Länder können kulturelle und soziale Unterschiede vorherrschen, die Sie im Voraus recherchieren sollten.

Wertgegenstände wie Bargeld, Kreditkarten und Pässe sollten Sie immer bei sich tragen. Achten Sie auch auf Ihre Umgebung und bleiben Sie wachsam. Wichtige Kontakte wie die örtliche Polizei sollten im Telefon gespeichert werden. Es ist auch ratsam, den Reiseplan mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, damit sie wissen, wo Sie sich aufhalten und wie Sie im Notfall erreicht werden können.

Die Sicherheit sollte immer Vorrang haben – das soll aber nicht bedeuten, dass Sie während Ihrer Solo-Reise kein Abenteuer erleben können. Einige Reiseveranstalter bieten speziell auf Alleinreisende zugeschnittene Touren an, bei denen Sie immer einen Ansprechpartner an Ihrer Seite haben und gleichzeitig auf Gleichgesinnte treffen können.

Genießen Sie Ihre Reise allein

Im ersten Moment kann es etwas Überwindung kosten, sich auf eine Reise ohne Begleitung einzulassen. Gerade am Anfang kann es Momente geben, in denen Sie sich einsam oder verloren fühlen. Doch wer sich auf das Abenteuer einlässt, wird meistens belohnt: Sie haben nämlich die Chance, sich ganz und gar auf Ihre eigenen Interessen zu konzentrieren und an Aktivitäten teilzunehmen, die Ihnen Spaß machen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, um die einheimische Küche kennenzulernen: Kosten Sie lokale Spezialitäten oder besuchen Sie kleine Restaurants, um die Speisen ganz authentisch zu erleben. Auf lokalen Veranstaltungen, Führungen oder Ausstellungen lernen Sie neue Menschen – ob Einheimische oder andere Reisende – kennen und sind offen für viele neue Erfahrungen. Manchmal ergeben sich einmalige Erlebnisse dann von ganz alleine.

Wichtig ist auch, dass Sie flexibel bleiben und sich darauf einstellen, dass auch mal Unvorhergesehenes passiert. Sehen Sie diese Herausforderungen als Teil Ihrer Reiseerfahrung an und lassen Sie sich einfach darauf ein. Weniger einsam fühlen Sie sich auch, wenn Sie Ihre Erlebnisse in einem Reisetagebuch notieren und Ihre Erinnerungen auf Fotos festhalten. Auf einer Solo-Reise haben Sie die Gelegenheit, Ihre Gedanken zu sammeln und sich zu entspannen.

