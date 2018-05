Zwei der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt 2018 kommen aus Deutschland

Kreuzfahrten sind beliebter denn je. Für welches Schiff Sie sich entscheiden sollten, um es sich richtig gut gehen zu lassen, lesen Sie hier.

Jährlich gehen zwei Millionen Deutsche für Entspannung mit spannenden Destinationen auf Kreuzfahrt. Dies entspricht einem Jahresumsatz von 3,4 Milliarden Euro auf dem deutschen Hochseekreuzfahrtenmarkt.

Doch es gibt große Unterschiede bei den Kreuzfahrtschiffen. Wussten Sie, dass Sie sich an Bord der MSC Seaview den Whirlpool mit 20-mal mehr Passagieren teilen müssen als etwa auf der MSC Divina?

60 der besten Kreuzfahrtschiffe wurden vom Reiseportal Travelcircus ausgewertet und analysiert. Mit dem Vergleich von mehr als 700 Daten wurden daraus die besten Kreuzfahrtschiffe 2018 ausfindig gemacht.

Deutsche Kreuzfahrtschiffe besonders gefragt

AIDA Prima auf Platz 1:

Der Gewinner der Auswertung ist der Luxusliner der AIDA Cruise. In drei Kategorien erhielt das Traumschiff die beste Punktzahl. Sicher, es ist mit 300 Meter Länge nicht das größte Schiff, dafür verfügt es über ein riesiges Angebot.

Routen: Mittelmeer, Skandinavien

Video: AIDA Prima - Lohnt sich eine Kreuzfahrt?

Queen Elizabeth auf Platz 2:

Der 294 Meter lange Schiffsepos begeistert nach wie vor die Menschen. Mit einem eigenen Museum über die Historie der Cunard Reederei oder 15 verschiedenen Restaurants kommen hier gerade anspruchsvolle Kreuzfahrtliebhaber auf ihre Kosten. Im Famillienfaktor räumt die Queen Elizabeth nur einen von möglichen drei Punkten ab, doch aufgrund der exzellenten Freizeitangebote gleicht sich dieses im Freizeitfaktor wieder aus.

Routen: Ostsee, Mittelmeer, Atlantik

Aida Perla auf Platz 3:

Ganz knapp auf Platz Drei landet das größte Schiff der AIDA Flotte. Hier ist ein Kreuzfahrtangebot der Superlative gegeben. In 15 verschiedenen Restaurants können die 3.250 Passagiere schlemmen.

Routen: Mittelmeer

Die Kriterien für die besten Kreuzfahrtschiffe

Kriterium Wie wurde analysiert? Beliebtheit Wie hoch ist das Google-Suchvolumen? Alter Je jünger das Schiff, desto besser die Punktzahl Kundenbewertung Wie wurde das Schiff auf HolidayCheck bewertet? Instagram Wie viele Instagram Posts gibt es von dem Schiff #Schiffsname? Servicefaktor Wieviel Servicepersonal kommt auf einen Passagier? Kabinenkomfort Wie viele Passagiere pro Kabine gibt es im Durchschnitt? Kulinarik Wie viele Passagiere müssen sich ein Restaurant/Bar teilen? Entspannung Wieviel Passagiere teilen sich einen Pool/Whirlpool? Freizeit Welche Attraktionen werden auf dem Schiff geboten? Shopping Wie vielseitig sind die Shoppingmöglichkeiten?

Die zehn besten Kreuzfahrtschiffe 2018

Leinen los! Die Reederei Aida ist gleich mit zwei Schiffen in den Top Fünf der besten Kreuzfahrtschiffe gelandet. Sowohl die Vielfalt in den Einkaufsmöglichkeiten als auch der Komfort der jungen Schiffe haben in dem Ranking besonders gut abgeschnitten.

Eines der größten Schiffe, nämlich die Oasis of the Seas, ist unter den Top Ten der besten Kreuzfahrtschiffe gelandet. Mit 5.400 Passagieren ist die Oasis of the Seas mit Abstand das größte Schiff unter den Top Ten. Im Durchschnitt werden 3.716 Gäste pro Schiff transportiert.

Das Ranking zeigt: Ausschlaggebend für das Ranking ist nicht die Größe eines Schiffes, sondern die Angebotstiefe und Angebotsbreite an Bord.

Platz Schiff Reederei Alter Passagiere Gesamtpunktzahl 1 Aida Prima Aida 2015 3.250 80 2 Queen Elizabeth Cunard Flotte 2010 2.081 79 3 Aida Perla Aida 2016 3.250 78 4 MSC Preziosa MSC Cruises 2013 3.502 76 5 Mein Schiff 4 TUI Cruises 2015 2.506 75 6 Oasis of the Seas Royal Caribbean 2009 5.400 75 7 Mein Schiff 3 TUI Cruises 2014 2.506 75 8 Queen Victoria Cunard Flotte 2006 2.061 73 9 Diamond Princess Princess Cruise 2003 2.600 73 10 MSC Divina MSC Cruises 2012 3.502 73

