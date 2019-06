Achtung, Touristenfalle! Warum diese Sehenswürdigkeiten mit Vorsicht zu genießen sind

Wer kennt sie nicht, die Vorfreude auf Sehenswürdigkeiten im Urlaub? Doch dann die Enttäuschung: Statt eindrucksvoller Bauten nur Menschenmassen und hohe Preise.

Was gibt es vor Ort im Urlaub in Bezug auf Sehenswürdigkeiten zu beachten? Sind vielleicht versteckte Alternativen vorhanden und die Sehenswürdigkeit besser gänzlich zu meiden? Oder gibt es Hintertürchen, sodass Weltenbummler nicht auf bekannte Publikumsmagneten verzichten müssen, aber das bestmögliche aus der Besichtigung herausholen können?

Das Portal Holidu hat beliebte Sehenswürdigkeiten unter die Lupe genommen. Die ernüchternden Ergebnisse erfahren Sie in der Übersicht.

1. Markusplatz, Venedig, Italien

Wer Gedränge mag und kein Problem damit hat, knapp zehn Euro für eine Tasse Espresso zu zahlen, der wird sich auf dem Markusplatz in Venedig sehr wohl fühlen. Natürlich ist der weitläufige Platz mit dem Dogenpalast, dem Uhrenturm und dem Markusdom traumhaft anzusehen, doch finden das eben unzählige Menschen. Das gemütliche Einkehren zu vernünftigen Preisen können Touristen sich hier also getrost sparen. Doch lange auf dem Platz aufhalten und schöne Fotos schießen? Schlecht, insbesondere dann, wenn man empfindlich auf Tauben reagiert, die genauso allgegenwärtig sind wie die Menschenmassen - nur, dass die Vögel sich durchaus auch mal auf einem der zahlreichen Köpfe niederlassen.

Tipp: Venedig und der Markusplatz stehen auf jeder Liste der Orte, die man einmal im Leben gesehen haben muss - und das zurecht. Nur ist es gut, Vorkehrungen zu treffen und außerhalb der Saison zu fahren. Statten Sie dem Markusplatz ruhig einen Besuch ab - am besten frühmorgens. Danach locken genügend schnuckelige Gassen mit versteckten Läden und Innenhöfen, oder die malerischen Inseln Murano und Burano.

Lesen Sie hier: Kennen Sie Quimper? Eine romantische Reise in die Bretagne.

2. Uffizien, Florenz, Italien

Die "Galeria degli Uffizi" gehört sicherlich zu den renommiertesten und meistbesuchten Museen der Welt und nimmt Besucher mit auf eine Reise durch die Kunstgeschichte. Da ist die Enttäuschung bei einigen Touristen vorprogrammiert, die blind dem Reiseführer in die Uffizien folgen, aber eigentlich gar kein Interesse an Kunst haben. Tatsächlich machen sich die wenigsten im Vorhinein Gedanken darüber, ob eine weltberühmte Sehenswürdigkeit für einen persönlich überhaupt geeignet ist. In einer der Google-Rezensionen wird angemerkt: "Wenn Sie Kunst lieben, werden Sie das Museum lieben, wenn Sie normal sind, dann genießen Sie den Rest von Florenz und ersparen Sie sich diesen unnötigen Stress."

Tipp: Für Kunstliebhaber vielleicht ein Must-See, aber dennoch sollten auch hier Vorkehrungen getroffen und das Ticket im Vorhinein gekauft werden, um stundenlanges Anstehen zu vermeiden. Die Uffizien aufzusuchen, nur um sie auf der To-do-Liste abzuhaken? Wir sagen: Nein! Florenz ist selbst ein Freilichtmuseum. Wer mit offenen Augen durch die Stadt spaziert und auf die zahlreichen Details achtet, genießt kostenlos Kunst und Kultur - und zwar in einem selbst gewählten Ausmaß.

Lesen Sie hier: Auf nach Cardiff: Jüngste Hauptstadt Europas - uralte Geschichte.

3. Place du Tertre, Montmartre, Frankreich

Herzlich Willkommen auf dem "Place du Tertre" im wunderschönen Pariser Viertel Montmartre. Darf es eine kreative Karikatur oder ein überteuerter Scherenschnitt sein, der jedem, der ein wenig langsamer über den Platz schlendert, in die Hand gedrückt wird? Natürlich muss der verdutzte Kunde auch zahlen, denn schließlich wurde das Produkt schon angefertigt. Künstler an Künstler reihen sich dicht an dicht aneinander und ein jeder passt auf wie ein Luchs. Die bevorzugte Beute? Touristen!

Tipp: Sacré Coeur, nahe des “Place du Tertre” lohnt sicherlich den Besuch. Schon allein die (kostenlose!) Aussicht, die der Vorplatz mit sich bringt, lässt das Herz höher schlagen. Doch der “Place du Tertre” selbst? Der kann getrost von der Liste gestrichen werden. Lieber die Zeit dafür nutzen, durch die pittoresken Gassen zu schlendern und das Viertel fernab des überlaufenen und überteuerten Platzes, voll mit übereifrigen Händlern, zu genießen.

Lesen Sie hier: Tradition trifft Moderne: Erleben Sie Innsbruck neu.

4. Westminster Abbey, London, UK

Für alle Instagrammer ist die Westminster Abbey per sé ein Reinfall - denn Fotografieren ist in der Kirche strengstens verboten. Ist diese Tatsache für jemanden kein Ausschlusskriterium, folgt die Ernüchterung dennoch auf dem Fuße, denn mit knapp 25 Euro Eintritt für einen Erwachsenen ist der Preis sehr hoch angesetzt. Hinzu kommen die ständigen Begleiter von Top-Sehenswürdigkeiten: Erdrückendes Gedränge und lange Wartezeiten. Lohnt sich vielleicht für Fans der British Royals oder englischen Literatur, sind hier doch u.a. die Gräber von Charles Dickens und Rudyard Kipling zu finden.

Tipp: Tatsächlich gibt es einen Weg, die Westminster Abbey zu besuchen, ohne auch nur einen Penny zu zahlen: Einfach bis 17 Uhr (unter der Woche, außer mittwochs) oder bis 15 Uhr (am Wochenende) warten und den "Evensong" besuchen. Rechtzeitig vor Ort sein lohnt sich! Hier singt der Kirchenchor eine Stunde lang für die Zuhörer auf den Bänken - und das vollkommen gratis. Zwar kann die Kirche auf diese Weise nicht selbstständig erkundet werden, doch den Blick schweifen lassen und die beeindruckende Architektur auf sich wirken lassen ist nicht nur möglich, sondern in dieser magischen Stimmung ein absolut unvergessliches Erlebnis.

Lesen Sie hier: Entdecken Sie Genua: Prachtvolle Seefahrerstadt an der Riviera.

5. Cliffs of Moher, County Clare, Irland

"Aiaiai, hier schieben sich Touristenmassen an der Steilküste entlang. Jegliche Kulisse wird einem verdorben durch das auf Massen und Reisebus-Kolonnen ausgelegte Küstengebiet." So heißt es auf Google in einer Bewertung der "Cliffs of Moher". Die Klippen an der Westküste Irlands sind sehr beliebt - und wahrscheinlich auch fotogen, doch lässt sich das aufgrund des Andrangs, und manchmal auch aufgrund des Wetters, immerhin sprechen wir hier von Irland, nicht immer so leicht herausfinden. Ein befestigter Weg führt die Besucher entlang der Küste, die Absperrungen dürfen nicht übertreten werden. Würde sich ein jeder daran halten, wäre das ein oder andere Panoramabild sicherlich zu schießen…

Tipp: Anstatt sich mit den bereits in der Nebensaison zahlreich vorhandenen Reisebus-Insassen wie die Lemminge einen Weg entlang zu schieben, der einen die imposanten Klippen kaum genießen lässt, empfehlen wir die Wanderung von Hag’s Head zum Visitor Center. Der Weg ist teilweise unbefestigt und es versteht sich von selbst, beim Wandern etwas Vorsicht walten zu lassen. Wer gut zu Fuß ist, kann aber so kilometerlang entlang der Klippen spazieren und in Ruhe Fotos von der Umgebung schießen - oder einfach in die Natur eintauchen und einige Kilometer entfernt vom überlaufenen Visitor Center der "Cliffs of Moher" den Moment genießen. Den teuren Parkplatz am Visitor Center hat man sich auf diese Weise auch gleich gespart.

Lesen Sie hier: Die Schönheit der griechischen Metropole - jetzt Athen entdecken.

6. Blarney Stone, Blarney, Irland

Der sagenumwobene "Blarney Stone" befindet sich auf der Außenseite des oberen Wehrgangs im Blarney Castle. Es heißt, wer den Stein küsst, erhält die Gabe der Redegewandtheit. Quasselstrippen sollten sich den Besuch also vorher genauestens überlegen. Besucher, die den Stein küssen möchten, müssen stundenlanges Anstehen, einen schwindelerregenden Aufstieg und schließlich, mit Hilfe einer Sicherheitskraft, eine akrobatische Übung meistern: Um den Stein zu küssen, ist es notwendig, sich rücklings über die Brüstung zu lehnen. Natürlich wird automatisch ein Bild geschossen, das als Souvenir gekauft werden kann. Der Vorgang den Stein zu küssen ist also was nun genau, magisch, witzig, eklig? Immerhin küssen pro Tag Hunderte Besucher den "Blarney Stone" und hinterlassen ihre Spucke.

Tipp: Für Blarney Castle zahlen Besucher schon allein wegen dem Stein einen hohen Eintritt, doch ist der Vorgang, den Stein tatsächlich auch zu küssen, nun wirklich nicht jedermanns Sache und nicht gerade hygienisch. Zwar sind die Gärten und Spazierwege um Blarney Castle schön angelegt und können einige Zeit beschäftigen, doch gibt es in Irland zahlreiche Burganlagen, die etwas billiger und weniger stark frequentiert sind.

Lesen Sie hier: Romantisches Budapest: Donaumetropole ist eine Reise wert.

7. Prager Burg, Prag, Tschechische Republik

Die Prager Burg überragt die Hauptstadt der Tschechischen Republik und lockt allein durch ihre Allgegenwärtigkeit die Städtereisenden an. Auf dem Gelände verlaufen sich die Massen zu manchen Jahres- und Tageszeiten ein bisschen und lassen die historisch Interessierten das Ambiente genießen. Doch Vorsicht! Verschiedene Tickets beinhalten verschiedene Sehenswürdigkeiten. Besucher sollten sich unbedingt im Vorhinein darüber klar sein, welche Orte sie besichtigen möchten und genau prüfen, welche Museen bzw. Gebäude in welchem Ticket enthalten sind.Das kann insbesondere bei Kafka-Fans für Enttäuschung sorgen, die gerne das Goldene Gässchen besuchen würden, in dem er einst wohnte. Dieses ist nicht in jeder Ticketvariante dabei und kostet gegebenenfalls extra.

Tipp: Um eine Verärgerung im Nachhinein zu vermeiden, mehr gezahlt zu haben, als man eigentlich wollte, kann jeder, der nicht stark mittelalterlich oder historisch interessiert ist, auf die Burganlage getrost verzichten. Eine fantastische Aussicht bietet in Prag schließlich nicht nur die Burg, sondern auch der Letná-Hügel mit idyllischer Parkanlage. Kostenfrei lässt sich hier das Panorama auf die Prager Altstadt sowie auf die Burg selbst genießen.

Lesen Sie hier: Reise nach Zagreb: Zwischen Mittelmeer- und Balkan-Flair.

8. Insel Mainau, Bodensee, Deutschland

Die Mainau, auch bekannt als Blumeninsel, ist einer dieser Touristenmagneten, zu dem die Leute zu jeder Jahreszeit strömen und bereit sind, ein horrendes Eintrittsgeld zu zahlen. Warum eigentlich? In den Google-Rezensionen heißt es oft, die Blumenpracht sei einfach wunderbar anzusehen und das Eintrittsgeld ist gerechtfertigt. Doch wir sagen: Vorsicht, Abzocke! Zumindest im Frühjahr. Bereits Mitte März gelten die Sommerpreise für die Insel Mainau - das sind immerhin stolze 21,50 Euro pro Erwachsenen. Nur, die Blütezeit wird damit nicht unbedingt berücksichtigt, denn im März sieht die Insel nun wirklich noch nicht so aus, wie einige Wochen später.

Tipp: Als sehr unbefriedigend kann sich der Besuch der Insel Mainau direkt am Beginn der Mainauer Hauptsaison erweisen. Wer die Besuchermassen im Sommer vermeiden und auf die Nebensaison ausweichen möchte, sollte die Insel unbedingt unmittelbar vor der Preisänderung besuchen. Gleichzeitig sollten die Besucher sich bewusst sein, dass die Blumen zu dieser Jahreszeit noch nicht in ihrer vollen Blüte zu bewundern sind. Wer jedoch das prachtvolle Blütenmeer sehen möchte und bereit ist, das Eintrittsgeld zu zahlen, sollte tatsächlich in der Hauptsaison auf die Insel Mainau reisen.

Auch interessant: Uppsala: Mystische Geschichte und Wikingerhochburg.