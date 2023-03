Geheime Räume im Flugzeug: Pilot zeigt Crew-Bett auf Twitter

Von: Marcus Efler

In Flugzeugen gibt es manche Bereiche, die für Passagiere tabu sind. Ein Kapitän zeigt auf Twitter Räume in einer Boeing 787, deren Existenz kaum jemand vermutet.

Jedem Passagier ist klar, dass es im Flugzeug Bereiche gibt, die ihm vorenthalten bleiben – so gerne er sich dort auch mal umgucken, oder vielleicht sogar länger verweilen würde. Dazu gehört natürlich das Cockpit, in das er beim Boarden vielleicht mal einen kurzen Blick werfen kann (das bedeutet es übrigens, wenn man vom Kabinenpersonal mit „Servus“ begrüßt wird).

Pilot zeigt auf Twitter die geheimen Räume im Flugzeug

Auch die Business oder die First Class ist für großen Mehrzahl der Reisenden tabu. Leider, denn dort geht es mit Liegesitzen und viel Platz (bald sogar in Lufthansa-Maschinen) um einiges bequemer zu als in der Economy Class. Aber dürfen eigentlich die Mitglieder der Crew während weiter Interkontinental-Flüge auch mal die Beine ausstrecken oder sogar schlafen?

Sie sollen das sogar tun, vor allem die Piloten. Auf sehr langen Strecken, etwa den 13 oder mehr Stunden von Deutschland nach Südamerika, sind in der Regel drei Piloten abwechselnd im Einsatz: Ein „Pilot Flying“, der die Maschine steuert, ein „Pilot Non Flying“, sprich Copilot – und der jeweils dritte Mann, der eine Auszeit hat. Der macht es sich dann bequem, ebenso wie gestresste Flugbegleiter.

Pilot zeigt auf Twitter das geheime Schlafzimmer einer Boeing

Dafür gibt es in großen Passagierjets sogar spezielle Räume, von deren Existenz die meisten Passagiere nichts ahnen. Wie die beispielsweise in einer Boeing 787-9 Dreamliner aussehen, zeigt Steve Giordano auf seinem Twitter-Account. Der Pilot überführt mit seiner Dienstleistungs-Firma weltweit Flugzeuge – und findet dabei immer wieder Gelegenheit für kurze Videos in den leeren Jets.

In der 787-9 nimmt er seine Follower eine versteckte, schmale Treppe mit hoch – tatsächlich hat der Dreamliner nicht nur einen Keller fürs Gepäck (Fachbegriff: Belly), sondern auch so etwas wie einen Dachboden. Zwar keinen so üppigen Buckel wie die Boeing 747 (dieser Luxus-Jumbo wird übrigens fast unbenutzt schon wieder verschrottet), aber immerhin groß genug für ein Schlafzimmer mit gemütlichem, per Vorhang trennbarem Doppelbett, sowie einen offenen kleinen Raum mit Sitz.

Pilot zeigt auf Twitter Szenen seiner Überführungsflüge

Hier ist die kurze Führung auf Twitter zu sehen.

Ein klein wenig erinnert das Ganze an Alkoven-Betten in Wohnmobilen. Wie man eine komplette Boeing 737 in ein Hotel mit nur einem, dann aber besonders luxuriösem Schlafzimmer umwandelt, ist übrigens hier zu sehen.