Die besten Campingplätze 2023 in Deutschland sind gekürt – vier davon befinden sich in Bayern

Von: Franziska Kaindl

Sie achten bei der Campingplatzwahl immer auf beste Qualität? Dann sollten Sie die Superplätze 2023 des ADAC kennen. Auch in Bayern sind welche zu finden.

Das Camping erfreute sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit – doch die Qualität der Campingplätze kann sich stark unterscheiden. Um Reisenden Orientierung zu geben, kürt der ADAC jedes Jahr die besten in Europa und vergibt an die Campingplätze mit Höchstwertung das Prädikat „Superplatz“. In Deutschland haben es 2023 insgesamt 21 Campingplätze geschafft, sich diesen Titel zu holen.

Die besten Campingplätze 2023 in Deutschland – 21 Plätze mit Höchstwertung vom ADAC

Zu den Kriterien der ADAC-Inspektoren gehören die Bereiche Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Aus den Einzelergebnissen dieser Kategorien wird die Klassifikation berechnet – 5 Sterne sind das Maximum und die Voraussetzung, um als „Superplatz“ zu gelten. Bestes Bundesland ist hier Schleswig-Holstein: Mit sechs Superplätzen nimmt es 2023 wieder die Pole Position in Deutschland ein. Allein auf der Insel Fehmarn befinden sich vier der besten Campingplätze. Danach folgen Baden-Württemberg und Bayern mit jeweils vier Plätzen – wobei sich Bayern in diesem Jahr über einen Neuzugang freuen darf.

Deutschland im Wohnmobil entdecken: Viele entdecken das Camping gerade für sich. © Carolin Thiersch/Imago

Das sind die besten Campingplätze 2023 laut ADAC

Schleswig-Holstein:

Ostseecamping Familie Heide, Waabs

Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube

Camping Miramar, Fehmarn

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Fehmarn

Insel-Camp Fehmarn, Fehmarn

Strukkamphuk, Fehmarn Baden-Württemberg:

Camping Wirthshof, Markdorf

Camping Münstertal, Untermünstertal

Ferienparadies Schwarzwälder Hof, Seelbach

Hegi Familiencamping, Tengen Bayern:

Kur- und Feriencamping Max 1 (neu)

Strandcamping Waging, Waging am See

Kur-Gutshof-Camping Arterhof, Bad Birnbach

Camping Hopfensee, Füssen Mecklenburg-Vorpommern:

Camping- und Ferienpark Havelberge, Wesenberg

Campingpark Kühlungsborn, Kühlungsborn Niedersachsen:

Alfsee Ferien- und Erlebnispark, Rieste

Südsee-Camp, Wietzendorf Brandenburg:

Familienpark Senftenberger See, Großkoschen Rheinland-Pfalz:

Camping Landal Sonnenberg, Leiwen Sachsen:

Campingpark LuxOase, Kleinröhrsdorf

Campingplätze 2023 in Europa: Frankreich toppt alle

Insgesamt dürfen sich in diesem Jahr 175 europäische Campingplätze über die ADAC-Auszeichnung freuen – ein neuer Rekord. „23 neue ADAC Superplätze zeigen, wohin die Reise beim Camping geht: Höhere Qualität für immer anspruchsvollere Camper“, sagt Uwe Frers, Geschäftsführer ADAC Camping, in einer Mitteilung. Spitzenreiter auf Länderebene ist Frankreich mit insgesamt 42 Superplätzen – davon 13 Neuzugänge. Deutschland belegt mit seinen 21 Superplätzen im Ländervergleich den vierten Rang. Alle Superplätze finden Sie auf dem Campingportal des ADAC, pincamp.de.

Anzahl der ADAC-Superplätze 2023 in Europa

Frankreich: 42 (+13) Italien: 37 (+4) Kroatien: 22 (-3 | +4) Deutschland: 21 (+1) Niederlande: 18 (-2) Spanien: 15 (-1) Österreich: 11 (+1) Dänemark: 3 (0) Luxemburg, Portugal, Schweden,

Schweiz, Ungarn, Griechenland: 1 (0)