WM in Katar: Eine Einreise ist nur mit Corona-PCR-Test oder Antigentest möglich

Von: Jasmin Farah

Teilen

Diese Fußball-Weltmeisterschaft gilt seit Monaten als umstritten. Dennoch gibt es genug Fans, die dort hin wollen, dabei gibt es einiges zu beachten.

Sonne, Meer, Strand und seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen: Fußball gucken. Das ist möglich, wenn man zur FIFA-Fußballweltmeisterschaft als Tourist fahren möchte. Doch das Land gilt als umstritten, im Vorfeld wurde heftige Kritik laut, die das arabische Land in den weltweiten Fokus gerückt hat.

WM in Katar: Einreise mit Corona-Antigentest kann abgewiesen werden

Die Rede ist von Menschenrechtsverletzungen, es sollen für den Bau der Stadien laut Recherchen britischer Tageszeitungen mehr als 6.500 Arbeitsmigranten umgekommen sein. Diese sollen vorwiegend aus ärmeren Ländern stammen, wie Bangladesch, Indien oder Nepal.

Wer nach Katar zur WM einreisen will, sollte sich über die Corona-Regeln schlau machen. © Z Jan/Imago

Dennoch findet die WM in dem Golfstaat ab 21. November 2022 statt und Fußballfans aus aller Welt werden in das Emirat reisen, um ihren Mannschaften zu huldigen. Doch wer schon sein Ticket gebucht hat, sollte kurz vor der Abfahrt noch ein paar Dinge klären. Schließlich herrscht mancherorts noch eine strenge Coronapolitik, weshalb einige Regeln eingehalten werden müssen. Das betrifft besonders die Einreise.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Fotostrecke ansehen

Wer in das Land will und mindestens sechs Jahre alt ist, muss einen PCR-Test vorliegen, der nicht älter als 48 Stunden oder einen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Übrigens: Wer einen Schnelltest selbst bei sich durchführt, wird bei der Einreise abgewiesen. Ein Impfnachweis ist hingegen nicht notwendig. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie mindestens drei Tage vor Einreise ein Formular ausfüllen müssen, das Sie entweder online hochladen oder bei Ankunft im Original vorlegen können.

Reisen zur WM nach Katar: Weitere Corona-Regeln

Was zudem wichtig zu wissen ist: Jeder, der nach Katar einreisen will, muss sich auch die landeseigene Corona-Tracking-App namens „Ehteraz“ aufs Smartphone laden. Wenn nicht, kann das innerhalb des Landes zu Problemen führen, wenn Sie in Museen, Hotels, Restaurants oder Läden gehen wollen. Wenn Sie die App also nicht vorzeigen können, kann es passieren, dass sie nicht hineindürfen. Aber: Eine Maskenpflicht besteht nicht, außer, Sie benutzen öffentliche Transportmittel oder suchen Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser auf. Dann müssen Sie allerdings Ihren Mund und Ihre Nase mit einem Schutz bedecken.