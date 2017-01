Nackt-Urlauberin auf großer Fahrt

Magdalena Wosinska geht gern auf Reisen - und zieht sich dabei aus. Egal ob am Strand, im Wald oder in der Wüste: Die Polin weiß sich in Szene zu setzen.

Im Internet präsentiert Magdalena Wosinska aus Polen ihre Reiseerinnerungen der besonderen Art. Dabei sonnt sie sich auf einem Schiffsbug, posiert vor einem antiken Tempel und wagt sich sogar in ein Feld voller stachliger Kakteen - und zwar nackt. Ihr Gesicht verhüllt die hübsche Blondine stets, vor allem ihre Kehrseite weiß die FKK-Reisende zu inszenieren.

Die Instagram-Seite der 34-jährigen erfreut bereits stolze 155.000 Follower. Im Interview mit dem Foam Magazine berichtet sie über die freizügigen Reiseimpressionen: "Sie sind durchdacht, zusammengestellt und etwas aufwändiger als ein Schnappschuss." Außerdem habe sie bereits 1999 - lange Zeit vor Instagram - damit begonnen, Selbstporträts zu schießen.

Hier sehen Sie die schönsten Reisebilder von Magdalena Wosinska:

