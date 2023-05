Erleben Sie Madrid: 15 Top-Sehenswürdigkeiten, die Sie nicht verpassen sollten

Sightseeing

Vom Plaza Mayor über den Palacio Real bis hin zur Gran Vía: Bestimmte Sehenswürdigkeiten sollte man in Madrid auf jeden Fall gesehen haben.

Madrid ist die Hauptstadt Spaniens und ein Magnet für viele Touristen. Vor allem im Sommer strömen massenhaft Besucher in die sonnige Stadt mit der vielseitigen Geschichte. Vom Königspalast bis zur modernen Almudena-Kathedrale – hier ist für jeden etwas dabei. Auch Shopping auf der Gran Vía oder ein Besuch am Puetra del Sol sollten auf der To-Do-Liste stehen, wenn man einen Trip nach Madrid plant. Diese Sehenswürdigkeiten sollte man in der spanischen Hauptstadt nicht verpassen.

1. Plaza Mayor

Der Plaza Mayor ist der Dreh- und Angelpunkt von Madrid. Er ist 1.239 Meter lang und 94 Meter breit und umrandet von zahlreichen Restaurants und Bars. Im Mittelalter wurden hier Märkte abgehalten, später auch die Stierkämpfe, für die Spanien bekannt ist.

+ Plaza Mayor © Elena de las Heras/Imago

Am Plaza Mayor befindet sich auch das Casa de la Panadería, das Haus der Bäckerei, aus dem Jahr 1590. Es ist das älteste und berühmteste Gebäude der Stadt. Gegenüber auf der anderen Seite des Platzes gibt es dazu das Casa de la Carnicería, das Haus der Fleischerei.

2. Puerta del Sol

Die Puerta del Sol, auf Deutsch „Tor der Sonne“, ist ein Wahrzeichen Madrids. Der Platz mit dem schönen Springbrunnen beherbergt auch die bekannte Skulptur „El Oso y el Madroño“: der Bär und der Erdbeerbaum.

+ Puerta del Sol mit Skulptur vom „Bär mit Erdbeerbaum“ © Nano Calvo/Imago

Warum dort genau diese Skulptur steht, ist heute nicht mehr ganz klar. Aber egal, welcher Theorie man Glauben schenkt, der Bär ist ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt geworden, das auf den Urlaubsfotos nicht fehlen sollte.

3. Palacio Real

Der königliche Palast, Palacio Real, steht in Madrid bereits seit 1764. Der erste König, der dort lebte, war König Karl III. und noch heute ist das Schloss die offizielle Residenz des spanischen Königshauses.

+ Palacio Real © Westend61/Imago

Die Königsfamilie lebt hier aber nicht, sondern nutzt den Palast für Staatsbesuche und Repräsentationszwecke. Mit einem Ticket können Touristen den Palast auch von Innen besichtigen.

4. Plaza de Oriente

In der Altstadt von Madrid, direkt neben dem Königspalast, befindet sich der Plaza de Oriente. Die im Frühjahr und Sommer blühenden Beete sind geometrisch angelegt und mittendrin steht eine Statue von Philipp IV. in einem wunderschönen Springbrunnen. Mit dem Königspalast im Hintergrund ist der Blumengarten so das perfekte Motiv für das Fotoalbum.

+ Plaza de Oriente © Luis Fidel Ayerves/Imago

5. Retiro Park & Kristallpalast

Der Retiro-Park wird auch der Parque del Buen Retiro genannte, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Park des guten Rückzugs“. In dem ehemaligen Königsgarten kann man spazieren, picknicken, rudern und dabei die Skulpturen, Seen und Brunnen besichtigen. Seit 1868 steht der Park der Öffentlichkeit offen und ist eine kleine Oase von 1,43 km² zum Entspannen in der geschäftigen Stadt.

+ Kristallpalast im Retiro Park © Kerstin Bittner/Imago

Im Retiro-Park befindet sich auch der Kristallpalast, manchmal auch Glaspalast genannt. Das gigantische gläserne Gewächshaus wurde schon 1887 gebaut. Heute wird das Gebäude, das man kostenlos besichtigen kann, für Ausstellungen des Reina-Sofia-Museums verwendet.

6. Museo Reina Sofia

Das Museum Reina Sofia ist ein Kunstmuseum, eine Gemäldegalerie und eine Bibliothek mit 40.000 Bücher über Kunst in Madrid. Im 18. Jahrhundert war das Gebäude ein Krankenhaus, seit 1986 ist es ein Nationalmuseum für Kunst, benannt nach Königin Sofia.

+ Museo Reina Sofia © Angel Manzano/Imago

7. Mercado de San Miguel

Der Markt von San Miguel wurde bereits 1916 gebaut. Es handelt sich dabei um eine überdachte Markthalle im Zentrum von Madrid, in der über 30 verschiedene Anbieter Gourmet-Tapas an Touristen servieren. Auch einige Bars gibt es dort, in denen man gemütlich sitzen und einen Cocktail oder einen Wein trinken kann.

+ Mercado de San Miguel © Matej Kastelic/Imago

8. Tempel von Debod

Der Tempel von Debod ist ein altägyptisch-unternubischer Tempel, der im zweiten Jahrhundert bei Philae am Nil stand. Im Jahr 1960 bestand wegen eines Staudamm-Baus eine Flutgefahr in Ägypten und die UNESCO rief zur Rettung des Kulturerbes auf. Spanien half bei der Rettung des Tempels, weshalb das Land das Gotteshaus 1968 geschenkt bekam und 1970 vollständig in Madrid wieder aufbauen konnte.

+ Tempel von Debod © Shiler/Imago

9. Calle Gran Vía

Die Gran Vía galt schon in den 1960er-Jahren als eine der wichtigsten Einkaufsstraßen von Madrid. Heute beherbergt die lange Straße eine Reihe von Restaurants, Bars, Kinos, Eiscafés und Boutiquen. Außerdem gibt es hier eine Reihe von Theater und Nachtclubs, in denen man sich entweder eine Aufführung anschauen oder den Stress der Touristen-Aktivitäten wegtanzen kann. Auch der Palacio de la Música, der bekannte Konzertsaal, ist hier zu finden.

+ Gran Vía © Nano Calvo/Imago

10. Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena

Die römisch-katholische Almudena-Kathedrale ist zwar noch nicht besonders alt, sondern erst 1993 fertiggestellt worden. Die Pläne für die Kathedrale, die man der Gottesmutter Maria gewidmet hat, gab es aber bereits seit dem 16. Jahrhundert. Begonnen wurde der Bau im neogotischen Stil, fertiggestellt wurde sie im Stil des Neoklassizismus.

+ Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena © Neil Farrin/Imago

Für den Besucher ist das moderne Kirchenschiff ein ganz besonderer Anblick, den Kirchenliebhaber, aber auch Architektur-Fans nicht verpassen sollten. Außerdem ist die Kathedrale ein Anlaufpunkt für Royal-Anhänger. 2004 hat hier der damalige Kronprinz und heutige König Felipe VI. von Spanien seine Ehefrau, die ehemalige Journalistin Letizia, 1geheiratet.

11. Las Ventas & Plaza de Toros

Die kreisrunde Las Ventas wurde schon 1934 eröffnet und ist die zweitgrößte Stierkampf Arena der Welt. Auch heute noch finden hier Stierkämpfe statt, die zu Spaniens Kultur gehören und die man sich auch als Tourist anschauen kann.

+ Stierkampf-Arena Las Ventas © David Miranda/Imago

Wenn gerade keine Stiere durch die Arena rennen, performen Bands oder Sänger hier bei ihren Konzerten oder die Arena wird als Austragungsort für Sportveranstaltungen genutzt. Außerdem kann man die Arena mit einer Tour besichtigen und über die Geschichte des Stierkampfes lernen.

12. Puerta de Alcalá & Plaza de la Independencia

Die Puerta de Alcalá, auf Deutsch das Tor von Alcalá, ist ein Monument am Platz der Unabhängigkeit. Der Platz wurde 1778 gebaut, sein heutiges Aussehen bekam er 1869. Um den Platz herum stehen historische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert sowie das Moment, das es schon seit 1599 gibt.

+ Puerta de Alcalá © perszing1982/Imago

Damals wurde es gebaut für Margarete von Österreich, die König Filipe III. heiratete. 1759 musste das Tor saniert werden und ist seitdem in seiner heutigen Form ein Wahrzeichen Madrids. Es ist 44 Meter breit und 22 Meter hoch.

13. Paseo del Prado & Museo del Prado

Der Fußweg Paseo del Prado ist die perfekte Möglichkeit für einen schönen Spaziergang quer durch Madrid. Der von zahlreichen Bäumen und Grünflächen gesäumte Weg verbindet den Norden der Stadt mit dem Süden und bietet an heißen Sommertagen etwas Frischluft und Abkühlung im Schatten.

+ Paseo del Prado © David Miranda/Imago

Am Paseo del Prado liegt auch das Museo del Prado, eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Hier hängen unter anderem Werke von Rembrandt, Botticelli oder Caravaggio.

14. Real Jardín Botánico de Madrid

Der Real Jardín Botánico de Madrid, auf Deutsch der königliche botanische Garten von Madrid, befindet sich schon seit 1781 am Paseo del Prado. Ein Teil des Gartens ist der Öffentlichkeit zugänglich und in drei Terrassen mit Höhenunterschieden aufgeteilt.

+ Real Jardín Botánico de Madrid © imagebroker/Imago

Der Garten beherbergt verschiedene Blumen und Pflanzen aus ganz Europa, die im Frühjahr und Sommer bunt blühen und ein absoluter Touristenmagnet sind. Über 5000 Bäume sorgen außerdem für ausreichenden Schatten, um im Sommer vor der spanischen Hitze zu fliehen.

15. Parque de El Capricho

Der Parque de El Capricho ist eine Parkanlage im nördlichen Teil von Madrid, die vor allem für den steinernen Pavillon auf dem Hügel und andere kleine Bauten inmitten der Grünanlage bekannt ist.

+ Parque de El Capricho © Jose Miguel Alfonso/Imago

Auch kleine Brücken, Springbrunnen und andere Monumente können im Capricho-Park besichtigt werden und bieten sich wunderbar für idyllische Urlaubsbilder an.

