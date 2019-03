Zwölf Wochen Urlaub im Jahr: Diese Firma macht's möglich

Fast drei Monate Urlaub im Jahr - wer würde davon nicht träumen? Ein Beratungsunternehmen lässt diesen Traum für seine Mitarbeiter nun Wirklichkeit werden.

Das international tätige Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) lässt seinen Mitarbeitern in Australien nun ein besonderes Zuckerl zukommen: Die Firma gewährt sechs bis zwölf Wochen Jahresurlaub, den sogenannten "Life Leave" (zu deutsch: Lebensurlaub).

"Life Leave": Bis zu zwölf Wochen Urlaub und flexiblere Zeiteinteilung

In dieser Zeit, die in ein bis zwei Blöcken genommen werden kann, steht es Mitarbeitern frei, Urlaub zu machen, Freiwilligenarbeit zu leisten oder einfach ihr Leben zu genießen. Leider hat die Sache einen Haken: Der "Life Leave" ist unbezahlt und muss so aus der eigenen Tasche finanziert werden.

Doch damit nicht genug: Mitarbeiter bei Ernst & Young Oceania dürfen darüber hinaus auch bis zu drei Monate in Teilzeit arbeiten oder ihre Arbeitszeit so legen, dass sie mit den Schulferien vereinbar sind. Das ermöglicht Müttern und Vätern, während des Schuljahrs Vollzeit zu arbeiten und in den Ferien Urlaub zu nehmen. Los geht's ab 1. April.

Deshalb bietet Ernst & Young flexiblere Arbeitszeiten an

Natürlich macht das Unternehmen dies nicht ohne Grund: "Flexible Arbeitsmöglichkeiten wie diese sind wegen des verstärkten Wettbewerbs um Talente nötig", verrät Kate Hillman von EY Oceania dem Karriere-Portal BusinessInsider. Außerdem habe das Beratungsunternehmen herausgefunden, dass Flexibilität am Arbeitsplatz das Engagement der Mitarbeiter um elf Prozent steigere.

Zu dieser Entwicklung haben vor allem die Ansprüche der Millennials beigetragen: "Millennials sind ein treibender Faktor für Flexibilität, weil ihre Vorliebe für einen vielfältigen und anregenden Arbeitsplatz gegenüber traditionellen Arbeitsplatzstrukturen überwiegt," so Hillmann und fügt hinzu: "Bis nächstes Jahr werden 80 Prozent von EYs Arbeitskräften weltweit Millennials sein, weshalb diese Entscheidung für uns besonders wichtig ist."

