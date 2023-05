14 Berufe, die so gut bezahlt werden, dass man sogar zum Millionär werden kann

Von: Franziska Schuster

Wer eines Tages Millionär sein möchte und nicht auf Glück angewiesen sein will, braucht den richtigen Beruf. Wir stellen 14 Jobs vor, in denen das möglich ist.

Stuttgart - Seien wir mal ehrlich: Das Gehalt spielt im Beruf eine große Rolle. Der Job kann noch so viel Spaß machen, das Team klasse sein – wenn die Bezahlung nicht stimmt, ist das Frustrationslevel hoch. Wer sich beruflich neu orientieren will, kann neben gut bezahlten Quereinsteiger-Jobs auch direkt nach lukrativen Branchen schauen. Einige Berufe haben jedoch größeres Potenzial, es dort zu etwas zu bringen – und eine entsprechend gute Bezahlung zu erhalten. Im besten Fall schafft man es mit der Zeit zum Millionär. Hört sich nach Wunschdenken an? Ist es nicht. In diesen 14 Berufen kann man es zum Millionär schaffen.

Millionär wird man nicht einfach so, doch bestimmte top bezahlte Jobs machen es möglich. (Symbolfoto) © IMAGO/Westend61

Extrem hohe Gehälter in verschiedenen Berufen ermöglichen den Sprung zum Millionär

Viele Berufe sind gut und fair bezahlt. Gehälter schwanken nicht nur je nach Unternehmen, Branche und Erfahrung, auch die erreichte Position ist ausschlaggebend. Aber auch ganz ohne Berufserfahrung hat man Chance auf eine gute Bezahlung, wie diese vier Jobs für Berufseinsteiger zeigen. Wo aber verdient man am meisten? Bestbezahlte Berufe bedeuten meistens automatisch auch eine größere Verantwortung – egal ob CEO, Chefarzt oder Betriebsleiter. Viele Millionäre haben einmal klein angefangen, sich mit der Zeit hochgearbeitet. Beste Beispiele hierfür sind Technik-Milliardär Elon Musk oder auch Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Der Karrieresprung zum Millionär ist allerdings auch möglich, ohne ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Denn neben dem Beruf des CEO gibt es genügend andere Jobs, die ein extrem hohes Einkommen versprechen. Viele davon eignen sich sogar als Quereinstieg. Wer also keinen der folgenden Berufe erlernt hat, muss noch lange nicht verzweifeln. Die Jobplattform Indeed hat anhand von Durchschnittsgehältern ermittelt, welche Berufe am besten bezahlt werden und in welchen die Aussicht auf ein Millionärs-Dasein winkt. Das sind sie:

1. Rechtsanwalt

Dass Anwälte gutes Geld verdienen, ist kein Geheimnis. Dass es sogar bis zum Millionär reichen kann, verwundert den ein oder anderen aber wohl eher. In ihrem Job sind sie für die rechtliche Beratung von Einzelpersonen, aber auch von Unternehmen oder sogar von der Regierung zuständig. Dabei können sich Anwälte auch auf Fachbereiche spezialisieren. Ihr Lohn berechnet sich nach Stundensatz, denn in der Regel rechnen Anwälte nach Stunden ab, was wiederum anhand des Einkommens des Klienten generiert wird. Je mehr Geld ein Kunde also hat, desto größer fällt auch das Gehalt aus. Wohlhabende Kunden kommen auch gerne zu entsprechenden Rechtsberatungen. Reich und reich gesellt sich eben gerne.

Auch das Grundgehalt spricht für sich: Laut Indeed liegt das Durchschnittsgehalt eines Rechtsanwalts in Deutschland bei 98.024 Euro pro Jahr.

2. Unternehmer

Die Berufsbezeichnung „Unternehmer“ ist nicht leicht zu vergeben. Jeder Mensch hat wohl eine unterschiedliche Vorstellung davon, was einen Unternehmer ausmacht und wie dieser Beruf definiert wird. Grundsätzlich sind sich jedoch die meisten darüber einig, dass ein Unternehmer eine Idee hat, an dieser arbeitet, das Unternehmen ausbaut und es gewinnbringend verkauft. Dies kann eine Person sein, die eine eigene Firma gründet oder eine Person, die ein bereits bestehendes Unternehmen übernimmt und weiterentwickelt. Ein Unternehmer trägt in der Regel das Risiko für das Unternehmen und ist für die Entscheidungen und den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens verantwortlich.

Eine formale Ausbildung ist hier zwar nicht nötig, Kenntnisse in Wirtschaft oder Finanzen sind aber von Vorteil. Ebenfalls ganz ohne Studium kommen auch andere Jobs aus. Fünf Ausbildungsberufe mit Spitzen-Gehalt, für die kein Studium nötig ist. Laut der Stellenbörse Stepstone kann man als Unternehmer in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 48.400 Euro erwarten. Die Gehaltsspanne als Unternehmer liegt zwischen 41.000 Euro und 58.400 Euro. Hier ist aber natürlich je nach Branche und Unternehmen viel Luft nach oben.

3. Investmentbanker

Wo mit Geld gearbeitet wird, fällt meist auch viel Geld an. Ein Investmentbanker berät Menschen und Unternehmen, wie sie ihr Geld am besten und gewinnbringend einsetzen und investieren können. Dazu gehören zum Beispiel Aktienkäufe, Investitionen in Unternehmen oder auch Übernahmen anderer Firmen. Ähnlich wie beim Rechtsanwalt kommt es auch beim Investmentbanker auf die Kunden an: Je größer und wohlhabender die Kunden des Investmentbankers sind, desto höher fällt auch die Provision aus. Mit einem durchschnittlichen Grundgehalt von 98.192 Euro brutto im Jahr gehören Investmentbanker definitiv zu den besser Verdienenden in Deutschland. Mit bis zu 118.000 Euro im Jahr zahlen diese deutschen Unternehmen das höchste Gehalt.

Investmentbanker gehören mit einem durchschnittlichen Grundgehalt von 98.192 Euro brutto im Jahr zu den besser Verdienenden in Deutschland. (Symbolfoto) © imago stock&people via www.imago-images.de

4. Versicherungsvertreter

Mit einigen Tricks findet man die günstigste Kfz-Versicherung. Im Dschungel mit all den Versicherungen den Überblick zu behalten, ist für Verbraucher nicht leicht. Gut, dass es Versicherungsvertreter gibt. Diese arbeiten unter anderem für Agenturen, oftmals aber auch unabhängig für verschiedene Unternehmen. Zusätzlich zum Grundgehalt, das zwischen 37.800 Euro bis 54.400 Euro ausfällt, fallen auch Provisionen bei Abschlüssen an. Je mehr Verträge also abgeschlossen werden, desto mehr Geld ist drin.

5. Profisportler

Klar, nicht jeder schafft es zum Profisportler. Die Chance, als solcher Millionär zu werden, ist jedoch hoch. Dabei kommt es nicht einmal unbedingt auf die Sportart an. Neben Spitzenverdienern im Profifußball sind auch die Gehälter in Sportarten wie Basketball, Tennis, Golf oder Hockey beachtlich. Je besser man in seiner Disziplin ist, desto höher ist der eigene Wert. Bestes Beispiel hierfür ist Lionel Messi. Das geschätzte Vermögen des Profifußballers liegt im Jahr 2023 bei 510 Millionen Euro.

6. Wirtschaftsprüfer

Ein Wirtschaftsprüfer ist eine Person, die die finanzielle Situation und die Geschäftstätigkeit von Unternehmen überwacht und bewertet. Die Hauptaufgabe eines Wirtschaftsprüfers besteht darin, die Finanzberichte eines Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den geltenden Rechnungslegungsvorschriften und -standards entsprechen. Wirtschaftsprüfer führen auch Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass das interne Kontrollsystem eines Unternehmens effektiv ist und dass es angemessene Maßnahmen zum Schutz vor Betrug und Fehlern gibt. Sie können auch spezielle Prüfungen durchführen, um bestimmte Risiken wie zum Beispiel Compliance-Risiken oder IT-Risiken zu identifizieren und zu bewerten.

Als Wirtschaftsprüfer kann man ein Durchschnittsgehalt von 75.400 Euro im Jahr erwarten. © imago images/AndreyPopov

Darüber hinaus können Wirtschaftsprüfer auch Beratungsdienstleistungen für Unternehmen erbringen, wie zum Beispiel Unterstützung bei der Implementierung von Rechnungslegungs- oder IT-Systemen oder bei der Entwicklung von Risikomanagementstrategien. Vor allem Buchhalter in großen Unternehmen verdienen hohe Summen. Als Wirtschaftsprüfer kann man gut Karriere machen und ein Durchschnittsgehalt von 75.400 Euro im Jahr erwarten.

7. Immobilienmakler

Beim Gedanken an Immobilienmakler kommen den meisten sicherlich Bilder von großen Villen mit Pool in den Sinn. Tatsächlich sind die Gehälter hier sehr hoch. Das kommt allerdings auch darauf an, ob man angestellt oder selbstständig ist. Die Spanne ist hier groß. Das Einstiegsgehalt liegt bei 36.000 Euro brutto im Jahr, 100.000 Euro brutto jährlich verdient unterdessen ein Manager. Durch Abgaben für Büro, Angestellte usw. verdienen selbstständige Immobilienmakler in der Regel rund 70.000 Euro brutto im Jahr.

bei Kauf/Verkauf: Maklerprovision liegt bei drei bis sechs Prozent des Verkaufspreises

Vermietung: Courtage liegt bei maximal zwei Kalt-Monatsmieten plus 19 Prozent Mehrwertsteuer

Letztendlich kommt es beim Verdienst eines selbstständigen Immobilienmaklers jedoch vor allem auf seinen Erfolg an. Verkauft ein Eigentümer eine Immobilie über einen Makler, so liegt die Provision im Schnitt bei drei bis sechs Prozent des jeweiligen Verkaufswertes. Bei Vermietungen beträgt die Courtage, die Maklergebühr bei Börsengeschäften, maximal zwei Kalt-Monatsmieten plus 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Angestellte Immobilienmakler bekommen zwar auch eine Provision, die fällt meist jedoch deutlich geringer aus, als bei selbstständigen Kollegen. Dafür erhalten Festangestellte ein monatliches Festgehalt.

8. CEO

Ein CEO (Chief Executive Officer) ist der höchste leitende Angestellte eines Unternehmens und trägt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung, das Management und die Führung des Unternehmens. Im Wesentlichen ist der CEO dafür verantwortlich, dass das Unternehmen effektiv und effizient geführt wird und die Unternehmensziele erreicht werden.

Die Aufgaben eines CEOs können je nach Größe und Art des Unternehmens variieren, aber im Allgemeinen umfassen sie:

Strategische Planung: Der CEO ist für die Entwicklung und Umsetzung der strategischen Planung des Unternehmens verantwortlich. Dies beinhaltet die Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten, das Festlegen von Prioritäten, die Entwicklung von langfristigen Zielen und die Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie.



Führung und Management: Der CEO führt das Managementteam und ist dafür verantwortlich, dass alle Aspekte des Unternehmens effektiv gemanagt werden, einschließlich Finanzen, Personal, Produktion und Marketing.

Vertretung des Unternehmens: Der CEO ist das öffentliche Gesicht des Unternehmens und vertritt es bei wichtigen Events, wie Investorenkonferenzen, Vorstandssitzungen und anderen öffentlichen Anlässen.

Kommunikation: Der CEO kommuniziert regelmäßig mit allen Stakeholdern des Unternehmens, einschließlich Mitarbeitern, Kunden, Aktionären und der Öffentlichkeit.

Risikomanagement: Der CEO ist dafür verantwortlich, potenzielle Risiken und Chancen zu erkennen und zu managen, um das langfristige Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen.

Insgesamt ist der CEO der oberste Entscheidungsträger des Unternehmens und arbeitet eng mit anderen Führungskräften zusammen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Der Job des CEO wird auch entsprechend belohnt. Das Mindestgehalt liegt in Deutschland bei etwa 91.700 Euro, im Schnitt verdient ein CEO allerdings 101.300 Euro. Weitaus höher liegt da Mercedes-Chef Ola Källenius: Sein Gehalt liegt im Millionenbereich.

9. Broker

Ein Broker ist ein Fachmann, der als Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern von Finanzprodukten oder anderen Vermögenswerten fungiert. Ein Broker kann für einzelne Kunden, Unternehmen oder institutionelle Investoren arbeiten und ihnen helfen, Investitionen zu tätigen oder andere Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dabei kann er mit verschiedenen Arten von Finanzprodukten verkaufen oder handeln, darunter Aktien, Anleihen, Optionen, Futures, Devisen und Rohstoffe. Zudem bietet ein Broker normalerweise auch Beratungsdienstleistungen für Investoren und kann ihnen dabei helfen, ihre Anlageziele zu definieren, ihr Portfolio zu diversifizieren und Risiken zu minimieren.

Ein Broker vermittelt zwischen Käufern und Verkäufern von Finanzprodukten oder anderen Vermögenswerten. © imago images/Zoonar.com/Matej Kastelic

Ein Broker verdient in der Regel Geld durch Gebühren, die er von seinen Kunden für die Vermittlung von Handelsgeschäften oder anderen Dienstleistungen erhält. Diese Gebühren können auf einer pro-Transaktion-Basis oder als Prozentsatz des Handelsvolumens berechnet werden. Das Durchschnittsgehalt eines Brokers in Deutschland liegt bei rund 73.000 Euro pro Jahr.

10. Ingenieur

Der Beruf des Ingenieurs ist sehr vielfältig. Je nach Fachbereich unterscheiden sich auch die Aufgaben. Sie haben jedoch alle eines gemeinsam: ein hohes Grundgehalt. Das Einkommen eines Ingenieurs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Branche, Spezialisierung, Berufserfahrung, Bildungsniveau und Arbeitsort.

Generell verdienen Ingenieure jedoch in der Regel überdurchschnittlich gut. In Deutschland liegt das durchschnittliche Einkommen eines Ingenieurs laut dem Ingenieurmonitor 2021 bei etwa 69.600 Euro brutto pro Jahr. Es gibt jedoch auch Ingenieure, die deutlich mehr oder weniger verdienen können, je nach individuellen Umständen. So können Ingenieure in der Luft- und Raumfahrtindustrie oder im Maschinenbau tendenziell höhere Gehälter verdienen als Ingenieure in anderen Branchen. Berufserfahrene und gut ausgebildete Ingenieure können auch in der Regel höhere Gehälter erwarten als Berufseinsteiger mit weniger Erfahrung und Ausbildung.

11. Arzt

Dass sich der Arztberuf auf der Liste der Berufe befindet, mit denen man es zum Millionär schaffen kann, verwundert nicht. Besonders lukrativ ist herbei der Bereich der Chirurgie. Im Schnitt verdienen Ärzte in Deutschland mindestens 77.800 Euro und im besten Fall 101.100 Euro. Das Durchschnittsgehalt befindet sich bei 87.200 Euro.

Nach abgeschlossenem Medizinstudium erhalten Assistenzärzte im Median 57.600 Euro brutto im Jahr. (Symbolfoto) © imago images/Kzenon

Ein Assistenzarzt kann in der Regel mit einem Gehalt von etwa 40.000 bis 60.000 Euro brutto pro Jahr rechnen, während ein Oberarzt oder Chefarzt mit mehrjähriger Berufserfahrung ein Gehalt von etwa 120.000 bis 300.000 Euro brutto pro Jahr verdienen kann.

12. IT-Sicherheitsverantwortlicher

Mit fortschreitender Technologien werden immer mehr Berufssparten überflüssig. Einige Berufe wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben. Weitaus mehr Zukunft haben Verantwortliche für den Bereich IT-Sicherheit. Ein Verantwortlicher für den Bereich IT-Sicherheit ist für die Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes von Informationstechnologie-Systemen verantwortlich. Die Hauptaufgabe eines IT-Sicherheitsbeauftragten besteht darin, die Informationen und Systeme des Unternehmens vor Bedrohungen wie Hackerangriffen, Viren, Würmern und anderen Schadprogrammen zu schützen.

Das Gehalt eines Verantwortlichen für den Bereich IT-Sicherheit kann stark variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Branche, Standort, Unternehmensgröße und Erfahrungsniveau. In Deutschland liegt das durchschnittliche Jahresgehalt für einen IT-Sicherheitsbeauftragten bei etwa 71.000 Euro bis 98.000 Euro. Dabei können Berufseinsteiger ein Einstiegsgehalt von etwa 40.000 Euro bis 55.000 Euro erwarten, während erfahrene IT-Sicherheitsbeauftragte in leitenden Positionen bis zu 140.000 Euro verdienen können.

13. Aktuar

Ein Aktuar ist ein Mathematiker, der in der Versicherungsbranche arbeitet und Risiken bewertet, um die Kosten für Versicherungsprodukte zu bestimmen. Konkret beschäftigt sich ein Aktuar mit der Analyse von Daten und der Anwendung von statistischen Methoden, um Risiken zu quantifizieren und zu bewerten. Die Hauptaufgaben eines Aktuars umfassen die Bestimmung von Versicherungsprämien, die Entwicklung von Tarifen und Policen, die Prognose von zukünftigen Schadensereignissen, die Schätzung von Rückstellungen und die Entwicklung von Strategien zur Risikobewältigung.

Aktuare arbeiten in der Regel in Versicherungsunternehmen, aber auch in anderen Branchen, wie zum Beispiel Banken, Beratungsunternehmen oder Regulierungsbehörden. Sie benötigen eine solide mathematische Ausbildung und oft auch eine berufliche Zertifizierung, wie etwa die Qualifikation als „Aktuar DAV“ in Deutschland.

Gemäß der Gehaltsdatenbank Gehalt.de liegt das durchschnittliche Jahresgehalt für Aktuare in Deutschland bei etwa 80.000 bis 120.000 Euro brutto. Ein Berufseinsteiger kann mit einem Jahresgehalt von etwa 45.000 bis 60.000 Euro brutto rechnen, während erfahrene Aktuare in Führungspositionen ein Jahresgehalt von über 150.000 Euro brutto verdienen können. Die Höhe des Gehalts variiert auch je nach Standort. In Großstädten wie Berlin, Frankfurt oder München sind in der Regel höhere Gehälter zu erwarten als in kleineren Städten oder ländlichen Regionen. Diese fünf Jobs werden zwar gut bezahlt, aber niemand möchte sie machen.

14. Anästhesist

Ein Anästhesist ist ein Arzt, der für die Verwaltung von Anästhesie und Schmerztherapie bei chirurgischen Eingriffen und anderen medizinischen Verfahren verantwortlich ist. Zu den Aufgaben eines Anästhesisten gehören:

Anästhesie-Verwaltung: Ein Anästhesist ist dafür verantwortlich, den Patienten vor einem chirurgischen Eingriff in einen schlafähnlichen Zustand zu versetzen, um Schmerzen und Bewegungen während des Eingriffs zu verhindern. Dazu wählt der Anästhesist die geeignete Anästhesieform und Dosierung aus und überwacht die Vitalfunktionen des Patienten während des Eingriffs.



Schmerzmanagement: Ein Anästhesist ist auch für die Verwaltung von Schmerzmedikamenten und anderen Therapien zur Schmerzlinderung nach dem chirurgischen Eingriff oder bei chronischen Schmerzen verantwortlich.

Patientenversorgung: Ein Anästhesist überwacht den Patienten während des gesamten Eingriffs und stellt sicher, dass er oder sie sicher und komfortabel ist. Nach dem Eingriff überwacht der Anästhesist auch den Patienten, um sicherzustellen, dass er oder sie aus der Anästhesie aufwacht und sich erholt.

Notfallversorgung: Ein Anästhesist ist auch für die Behandlung von medizinischen Notfällen wie Herzstillstand, Anaphylaxie oder Blutungen während des Eingriffs oder nach dem Eingriff verantwortlich.

Anästhesisten arbeiten in der Regel in Krankenhäusern, chirurgischen Zentren oder anderen medizinischen Einrichtungen. Sie haben eine langjährige medizinische Ausbildung absolviert und müssen eine Facharztausbildung in Anästhesiologie absolvieren, um in diesem Beruf arbeiten zu können. Als Facharzt der Anästhesie liegt der Mindestverdienst bei 80.600 Euro und im besten Fall bei 104.500 Euro im Jahr. Das Durchschnittsgehalt befindet sich lau Stepstone.de bei 91.500 Euro.