Gehalt hat oberste Priorität: Drei Dinge, die junge Erwachsene im Job besonders wertschätzen

Von: Anne Hund

Eine repräsentative Umfrage unter 18- bis 29-Jährigen zeigt, was jungen Menschen im Jobleben besonders wichtig ist.

Die Ansprüche an den Job mögen individuell verschieden sein. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey unter 18-bis 29-Jährigen zeigt jedoch, dass für die Mehrheit der Befragten ein gutes Gehalt am wichtigsten ist – auch die Work-Life-Balance ist jedoch nicht zu unterschätzen.

Das Gehalt ist jungen Erwachsenen besonders wichtig bei der Jobauswahl, wie eine repräsentative Umfrage zeigt. (Symbolbild) © blickwinkel/McPHOTO/A.xPulwey/Imago

Generation Z legt auch Wert auf das Gehalt

Über die repräsentative Umfrage berichtete Spiegel Online.

Demnach gaben von den etwa eintausend der befragten jungen Erwachsenen stolze 55 Prozent an, ein hohes Gehalt sei ihnen bei der Jobauswahl am wichtigsten.

Eine gute Work-Life-Balance habe für 48 Prozent Priorität, heißt es in dem Bericht weiter.

Das Ausüben einer sinnstiftenden Tätigkeit habe für 44 Prozent der Befragten Priorität.

Gute Aufstiegschancen (21 Prozent) und vor allem die Möglichkeit, zu hundert Prozent im Homeoffice zu arbeiten (8 Prozent), seien den Befragten dagegen weniger wichtig, berichtete Spiegel Online unter anderem über die Ergebnisse der besagten Umfrage. Die Sicherheit durch eine unbefristete Festanstellung beispielsweise hat demnach für viele der jungen Erwachsenen hingegen eine deutlich höhere Priorität (38 Prozent).

Umfrage: Welche Bedeutung hat die Arbeit für 18- bis 29-Jährige?

Auch darüber, welche Bedeutung das Thema Arbeit für die 18- bis 29-Jährigen generell hat, liefert die Befragung einige interessante Ergebnisse: „39 Prozent der Befragten sagten, sie arbeiteten vor allem zur Existenzsicherung“, heißt es in dem Bericht; 25 Prozent beschrieben Arbeit lediglich als Mittel zum Zweck.“ Dient der Job als Erfüllung oder identitätsstiftendes Element? „Nicht so sehr für die Jungen“, schreibt Spiegel Online anlässlich der Befragung. Trotzdem hätten 45 Prozent angegeben, die Karriere habe in ihrem Leben einen eher oder sogar sehr hohen Stellenwert.

Generation Z: Jobwechsel wahrscheinlicher als bei anderen Generationen?

Wechseln jüngere Mitarbeiter häufiger den Job? Auch mit dieser Frage befassen sich Experten mit Blick auf die gern auch als Generation Z bezeichneten jungen Erwachsenen am Arbeitsmarkt.