Hier läuft etwas völlig falsch: Finden Sie den Fehler in diesem Zahlenrätsel?

Zahlenrätsel - gar nicht so einfach, oder?

Zeit für ein wenig Rätselspaß - schließlich wollen die grauen Zellen auch etwas zu tun haben. Finden Sie den Fehler im bunten Zahlenrätsel?

Zahlen sind nicht jedermanns Sache. Erinnern Sie sich noch an den Matheunterricht in der Schule? Welche Gefühle kommen dabei in Ihnen hoch?

Für alle, die jetzt der Ehrgeiz packt, haben wir mal wieder ein kleines Zahlenrätsel - doch irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen...

Zahlenrätsel: Erkennen Sie den Fehler?

Sehen Sie sich nun die bunten Zahlen genau an - erkennen Sie, was daran nicht stimmt? Das Rätsel macht - in dieser oder ähnlicher Ansicht - immer wieder die Runde im Netz.

Nein? Gehen Sie alle Zahlen noch einmal langsam durch... Sehen Sie es?

Lösung des Zahlenrätsels

Dieses Mal haben wir Sie ein wenig auf's Glatteis geführt: Der Fehler liegt nicht bei den Zahlen - sondern im Titel. Dort ist zweimal das Wort "den" zu lesen.

