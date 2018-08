Dank Xing: So bekommen Sie ganz einfach ein Jobangebot

Flattert auch Ihnen bald ein Jobangebot via Xing ins Haus?

Wer sich auf Karrierenetzwerken wie Xing oder LinkedIn anmeldet, der hofft meist darauf, ein Jobangebot zu erhalten. Doch die Recruiter müssen Sie erst einmal finden.

Recruiter suchen auf Karrierenetzwerken wie Xing oder LinkedIn gerne nach talentierten Fachkräften. Schließlich tummeln sich auf den Job-Plattformen Millionen von potentiellen Mitarbeitern. So kann Xing allein in Deutschland mit mehr als elf Millionen Mitgliedern aufwarten. Im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) kommt die Plattform sogar auf 13 Millionen User.

Xing: So suchen Recruiter nach neuen Talenten

Damit Recruiter bei dieser enormen Zahl an Talenten überhaupt fündig werden, stellt Xing den Recruitern einen "TalentManager" zur Verfügung. Damit haben Sie verschiedene Möglichkeiten nach potentiellen Bewerbern zu suchen:

1. Recruiter erstellen eine Stellenanzeige. Wenn die Angaben Ihres Profils zum Jobangebot passen, werden Sie dem Recruiter automatisch vorgeschlagen.

2. Über die Suchmaske könne Recruiter nach bestimmten Kriterien suchen, etwa, in dem sie nach Personen mit einer bestimmten Ausbildung, nach einer Programmiersprache oder nach Aufgabengebieten suchen.

3. Recruiter zäumen aber auch gerne das "Pferd" von hinten auf: Sie lassen sich etwa alle Personen anzeigen, die bei einem bestimmten Arbeitgeber beschäftigt waren. So könnte etwa jemand, der zuvor für BMW gearbeitet hat, auch für Audi interessant sein.

Auch interessant: Vier Details auf Xing und LinkedIn, die Ihnen mehr schaden als nützen .

So bekommen auch Sie ein Jobangebot

Wer weiß, wie Recruiter nach neuen Talenten suchen, der kann sein Profil entsprechend optimieren. Diese Tipps helfen Ihnen dabei, Jobangebote von Recruitern zu erhalten.

1. Legen Sie ein vollständiges Profil an und halten Sie dieses immer aktuell.

Ein veraltetes Profil spiegelt weder Ihren Kenntnisstand wider, noch hilft es Ihnen weiter. Packen Sie die wichtigsten Stationen Ihrer Karriere, Ihre Kenntnisse und Qualifikationen in den Lebenslauf. Vergessen Sie auch nicht, die Bereiche "Ich biete" und "Ich suche" auszufüllen. Nur so werden Sie von Recruitern gefunden!

2. Fügen Sie eine aussagekräftige Kopfzeile ein.

Die Kopfzeile sollte beschreiben, was Sie machen - also eine Berufsbezeichnung. Wenn Sie arbeitslos sind, sollten Sie dies jedoch nie so sagen. Beschreiben Sie dann lieber, wonach Sie suchen (etwa "Grafik-Designer sucht Beschäftigung im Event-Bereich").

3. Laden Sie ein professionelles Profilbild hoch.

Urlaubsschnappschüsse oder Selfies sind hier fehl am Platz. Stattdessen sollte Ihr Foto vom Profi stammen und schon auf den ersten Blick sympathisch wirken. So klicken Recruiter viel eher auf Ihr Profil.

4. Geben Sie an, dass Sie "offen für Angebote" oder "aktiv auf Jobsuche" sind.

Das klingt vielleicht banal, aber es zeigt, dass Sie zumindest über ein Jobangebot nachdenken.

5. Klicken Sie auch auf Jobangebote.

Recruiter sehen, wer ihr Stellenangebot gelesen hat - und werden so auf Sie aufmerksam. Vielleicht haben die HR-Profis ja noch einen anderen Job in petto, für den Sie der perfekte Kandidat wären? Probieren könne Sie es ja.

Lesen Sie auch: Diesen Fehler machen fast alle auf Xing und LinkedIn.

Von Andrea Stettner