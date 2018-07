"Wunderkind": Achtjähriger macht Abitur - das will er jetzt studieren

Laurent Simons sieht wie ein ganz normaler Junge aus, doch seinen Altersgenossen hat er eine Sache voraus: Er ist Abiturient - und das schon mit acht Jahren.

Während andere Kinder seines Alters gerade einmal richtig Lesen und Schreiben lernen, beschäftigt sich Laurent Simons mit der Wahl seiner Universität. Der kleine Junge aus Amsterdam hat nämlich vor kurzem Abitur gemacht - und das mit acht Jahren. Doch wie ist das möglich?

Achtjähriger mit Abitur hat eine IQ von 145

Mit einem IQ von 145 zählt Laurent nicht nur als hochbegabt (ab einem IQ von 130), sondern sogar als höchstbegabt. Nur einer von 1.000 Menschen soll über solch eine Begabung verfügen, wie Psychologin Isabel Vöhringer der HAZ verrät. In den Medien wird der belgisch-niederländische Junge jedenfalls als Wunderkind gefeiert und sogar mit Genies wie Albert Einstein oder Stephen Hawking verglichen.

Über sich selbst sagt der zurückhaltende Junge: "Ich will Dinge gerne wissen". Und auch seine Mutter Lydia bestätigt, dass er immer schon gern nach dem "Warum" gefragt hat.

Laurent Simons bekam Einzelunterricht, um seine Intellekt zu fördern

Dank seines Wissensdrangs und seiner außergewöhnlichen Begabung hat Laurent seine Schulzeit im Eiltempo hinter sich gebracht - Grundschule und Gymnasium schienen ein Klacks für den Jungen zu sein. Doch seine Schulzeit verlief nicht immer harmonisch: "Kaum hatte der Lehrer eine Frage gestellt, gab Laurent die Antwort", erzählt Mutter Lydia der HAZ. "Das fanden die anderen Kinder natürlich auch nicht schön."

Um Laurents Intellekt zu fördern, bekam der Hochbegabte deshalb Einzelunterricht mit einem maßgeschneiderten Lehrplan. Die Oberstufe seines Gymnasium in Brügge absolvierte er so innerhalb weniger Monate. "Wenn er echt gefordert wird, dann geht es rasend schnell, zu schnell für uns", meint Vater Alexander gegenüber der dpa.

"Wunderkind" will Mathematik studieren

Doch ganz ohne Gleichaltrige will Laurent auch nicht sein. Deshalb sucht er auch eine Universität in der Nähe seiner Freunde. Das "Wunderkind" will nach den Sommerferien Mathematik studieren. Doch auch hier soll er Einzelunterricht von Professoren bekommen, statt mit 20-Jährigen im Hörsaal zu sitzen.

