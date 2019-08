Sie wollen Work-Life-Balance? Dann arbeiten Sie in einem dieser Unternehmen

Immer mehr Berufstätige legen Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben. In diesen 20 deutschen Firmen gelingt Ihnen das am besten.

Work-Life-Balance kann ausschlaggebend bei der Jobsuche und für die Auswahl des Arbeitgebers sein. Die Job- und Recruiting-Plattform Glassdoor hat die Mitarbeiterbewertungen aus Deutschland der letzten zwölf Monate analysiert und eine Rangliste von 20 Unternehmen erstellt, die in Sachen Work-Life-Balance am stärksten bei ihren Mitarbeitern punkten konnten.

Beste Work-Life-Balance im All: Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum auf Platz 1

Mit dem DLR steht das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 Sternen für Work-Life-Balance an der Spitze der Rangliste. Einer breiten Öffentlichkeit ist das DLR vor allem bekannt durch die Umsetzung von deutschen Raumfahrt-Projekten sowie die Planung und Unterstützung der erfolgreichen ISS-Missionen von Deutschlands bekanntestem Astronauten Alexander Gerst. Danach folgen der Online-Händler OTTO und der Sportartikelhersteller Puma mit ebenfalls 4,5 Sternen auf den den Plätzen 2 und 3. Mit Babbel belegt das Berliner Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Erlernen von Fremdsprachen über eine App zu erleichtern, den vierten Platz.

Das sind die 20 Unternehmen, die laut Mitarbeitern aktuell die beste Work-Life-Balance in Deutschland 2019 bieten:

Rang Unternehmen Work-Life-Balance Branche 1. Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum 4,5 Luftfahrt 2. OTTO 4,5 Handel 3. Puma 4,5 Konsumgüter 4. Babbel 4,5 Software 5. Infineon Technologies 4,5 IT/Elektronik 6. Europäische Zentralbank 4,4 Finanzen 7. SAP 4,4 Software 8. Zenjob 4,3 Software 9. Siemens Healthineers 4,3 Medizintechnik 10. Deutsche Börse 4,3 Finanzen 11. Airbus 4,2 Luftfahrt 12. Fraunhofer Gesellschaft 4,2 Forschung 13. Roche 4,2 Pharma 14. Robert Bosch 4,2 IT/Elektronik 15. Nokia 4,2 Telekommunikation 16. Siemens 4,2 Industrie 17. Daimler 4,2 Automobil 18. Capgemini 4,1 Beratung 19. BMW 4,1 Automobil 20. Porsche 4,1 Automobil

Quelle: Glassdoor, Stand 2019

Autoindustrie und Software-Unternehmen mit attraktiver Work-Life-Balance

Können Jobsuchende in bestimmten Bereichen der Wirtschaft mit einem besseren Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben rechnen? Insgesamt sind die Autoindustrie mit den drei Unternehmen Daimler, BMW und Porsche und der Software-Bereich mit SAP sowie den Start-ups Babbel und Zenjobs am stärksten in der Rangliste vertreten. Es folgen Luftfahrt, Finanzen und IT/Elektronik mit jeweils zwei Unternehmen in den Top-20. Siemens schafft das Kunststück sowohl mit dem Mutterkonzern als auch mit dem Tochterunternehmen für Medizintechnik Siemens Healthineers sehr gute Bewertungen für die Work-Life-Balance zu erhalten.

"Dass bis auf zwei jüngere Unternehmen viele Großkonzerne gut abschneiden, legt den Schluss nahe, dass sie Mitarbeitern in der Tendenz die bessere Work-Life-Balance bieten können als Start-ups oder kleinere und mittelständische Unternehmen. Gleichzeitig ist es bemerkenswert, dass auch zwei Start-ups entgegen landläufiger Klischees eine sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen", erläutert Felix Altmann, Arbeitsmarktexperte bei Glassdoor.

Work-Life-Balance alleine reicht nicht für Arbeitszufriedenheit

Sollten sich Berufstätige also bei der Jobsuche alleine von guten Bewertungen für Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben leiten lassen? Ganz so einfach ist es nicht. Laut einer weiteren aktuellen Studie vom Economic Research Team von Glassdoor ist die Work-Life-Balance in Deutschland weit weniger entscheidend für die Arbeitszufriedenheit, als man annehmen könnte. Alle anderen Faktoren, die sich auf Glassdoor bewerten lassen, zeigen einen stärkeren Zusammenhang mit positiven Gesamtbewertungen von Arbeitgebern. Die stärkste Korrelation mit der Gesamtbewertung weisen die Bewertungen für "Führungskräfte" mit 22,3 Prozent und "Unternehmenskultur & Werte" mit 21,8 Prozent auf. Die Work-Life-Balance hat mit 12,1 Prozent einen im Verhältnis geringeren Einfluss.

"Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass eine gute Work-Life-Balance alleine schon glücklich macht. Dabei gehört viel mehr dazu. Wer nicht durch gute Führungskräfte, eine starke Kultur, wechselnde Aufgaben und Karrierechancen motiviert und herausgefordert wird, wird auch trotz einer guten Work-Life-Balance nicht unbedingt zufriedener mit seiner Arbeit sein", ergänzt Felix Altmann.

Flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und Sportangebote entscheidend für Work-Life-Balance

Während Aspekte wie flexible Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle oder großzügige Home-Office-Möglichkeiten, die immer wieder in Bewertungen positiv hervorgehoben werden, von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung angeboten werden können, wird das bei Maßnahmen, die Investitionen in Infrastruktur erfordern, schon schwieriger. Immer mehr Großunternehmen verwandeln ihre Unternehmensstandorte in einen Erlebnisort, um die Unternehmenskultur zu stärken, Identität zu stiften und auch eine bessere Work-Life-Balance zu gewährleisten. Eltern finden dort Kinderbetreuung, Sport-Fanatiker ihre Fitness-Angebote und Kaffeeliebhaber bekommen ihren Latte Macchiato von einem Profi-Barista zubereitet.

"Solche Annehmlichkeiten, die häufig Mitarbeitern von Konzernen vorbehalten bleiben, finden große Resonanz in den Bewertungen auf Glassdoor. Klar ist allerdings auch, dass neben diesen äußerlichen Anreizen die Unternehmenskultur im Kern stimmen muss, damit Work-Life-Balance auch unbeschwert von den Angestellten in Anspruch genommen werden kann. Im Grunde kann es sich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kein Arbeitgeber mehr leisten , die Mitarbeiter nicht bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unterstützen", so Felix Altmann.

Methodik

Die Rangliste basiert auf der durchschnittlichen Bewertung, die Mitarbeiter aus Deutschland ihrem Arbeitgeber für Work-Life-Balance zwischen dem 20. Juli 2018 und dem 19. Juli 2019 auf Glassdoor gegeben haben. Voraussetzung für die Berücksichtigung ist, dass mindestens 30 Bewertungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in diesem Zeitraum eingegangen sind. Die Ergebnisse werden, wie auf der Plattform selbst, auf eine Nachkommastelle gerundet veröffentlicht. Die Reihenfolge basiert auf genaueren Berechnungen.

