Sie wollen richtig produktiv sein? Dann sollten Sie diese Tage meiden

Sie fühlen sich unproduktiv? Dann erledigen Sie Ihre Arbeit vielleicht am falschen Tag der Woche.

Die Arbeit stapelt sich und Sie kommen einfach nicht voran? Dann erledigen Sie Ihre Aufgaben wohl zur falschen Zeit. Am produktivsten sind Arbeiter an diesen Tagen.

Wer seine Arbeit eher Ende der Woche erledigt, verpasst die produktivste Zeit der Woche. Das behaupten zumindest britische Forscher. Diese haben untersucht, wann englische Angestellte ihre Arbeit am besten erledigen.

Dienstag ist der produktivste Tag im Büro

Haben Sie also ein großes Projekt bevorstehen, nehmen Sie sich früh in der Woche dafür Zeit. Der beste Tag ist laut einer Studie des britischen Anbieters für Büroräume Workthere der Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr morgens. Das gaben die meisten Arbeitnehmer an, die für die Studie nach ihrer produktivsten Zeit befragt wurden.

Dahinter folgen der Montag und der Mittwoch. Die beste Uhrzeit im Schnitt, um Arbeit zu erledigen, soll zwischen 8 und 11 Uhr liegen. Je weiter die Woche vorangeschritten ist, desto unproduktiver wurden die Befragten. Am Freitag arbeiten nur fünf Prozent der Befragten wirklich produktiv.

Spannend ist auch, dass 31 Prozent der britischen Arbeitnehmer keinen besonders produktiven Tag in der Woche haben. Stattdessen würden sie jeden Tag das gleiche Level an Produktivität haben.

Wer genug Schlaf bekommt, arbeitet am produktivsten

Die Studie von Workthere hat auch untersucht, ob das Schlafverhalten die Produktivität britischer Angestellter beeinflusst. Das Ergebnis: Schlaf und Produktivität hängen eng zusammen. Wer wenig schläft, verliert schneller die Konzentration.

Der durchschnittliche Arbeiter gehe der Studie zufolge gegen 22.30 Uhr ins Bett und stehe um 6.45 Uhr auf. Zwei Prozent der Befragten, die zwischen 9 und 10 Uhr aufstehen und sieben Prozent der Arbeitnehmer, die nach 1 Uhr nachts schlafen gehen, würden sich den ganzen Tag produktiv fühlen.

An der Studie haben 1.500 Arbeitnehmer in Großbritannien teilgenommen.

