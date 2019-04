Sie wollen mehr Gehalt? Dann achten Sie im Job auf diese fünf Punkte

Wer sein Gehalt steigern will, kommt mit Fleiß allein nicht weiter. Stattdessen sollten Sie auf diese fünf Punkte achten, wenn Sie viel verdienen wollen.

Wenn der Kollege im gleichen Job mehr verdient, ist der Frust groß. Dabei kommt es nicht unbedingt auf das Verhandlungsgeschick an, um viel zu verdienen.

Tatsächlich bestimmen verschiedene Faktoren, wie hoch das Gehalt ausfällt. Wer sie kennt, kann sich seinen neuen Job gezielt danach aussuchen - und verdient fast automatisch mehr Geld. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Faktoren vor, die Ihr Gehalt maßgeblich beeinflussen:

1. Stelle, Ausbildung und Berufserfahrung

In erster Linie bestimmt natürlich die Stelle an sich den Gehaltsrahmen, also die Aufgaben, die der Job mit sich bringt. J e anspruchsvoller die Position und je spezifischer die Aufgaben, desto mehr Gehalt winkt am Ende des Monats. Achten Sie hier jedoch darauf, das sich hinter derselben Berufsbezeichnung oft unterschiedliche Anforderungen verstecken.

Auch der Bildungsabschluss und die mitgebrachte Berufserfahrung spielen eine Rolle, wenn Ihr Chef Ihnen ein Gehaltsangebot unterbreitet.

2. Personalverantwortung

Wer einen Chefposten mit Personalverantwortung übernimmt, steigert sein Gehalt oft um 20 Prozent oder mehr. Dies macht also einen wichtigen Faktor für den Verdienst aus. Entscheidend ist hier jedoch auch, wie viele Mitarbeiter unter der eigenen Verantwortung stehen, wie diese Zahlen zeigen:

Personalverantwortung Durchschnittl. Bruttojahresgehalt 1-3 Mitarbeiter 89.429 € 4-8 Mitarbeiter 97.113 € 9-15 Mitarbeiter 104.006 € 16-30 Mitarbeiter 108.513 € 31-100 Mitarbeiter 116.541 € 101-500 Mitarbeiter 124.433 € Quelle: gehalt.de (Stand: Juli 2018)

3. Größe des Unternehmens

Ob Sie in einem kleinen Startup Ihre neue Stelle antreten oder in einem großen Konzern, spielt beim Lohn ebenfalls eine große Rolle. Entscheidend ist hier vor allem die Anzahl der Mitarbeiter. Laut dem Online-Portal Gehalt.de sind hier Gehaltssteigerungen von unglaublichen 85 Prozent drin.

4. Branche

Doch selbst in großen Unternehmen kann das Gehalt lediglich mittelmäßig ausfallen, wenn Sie in der "falschen" Branche arbeiten. Entscheidend sind hier Attraktivität und Kapital der Branche. Traditionell führen der Maschinenbau, die Software- sowie die Pharmabranche die Vergütungstabellen an. In diesen Branchen kann das Gehalt bis zu 25 Prozent höher sein als im Durchschnitt.

5. Region

Auch die Region, in der Sie arbeiten, beeinflusst Ihren monatlichen Gehaltsscheck. Im Süd-Westen Deutschlands werden die besten Gehälter gezahlt, etwa in den Top-Städten Frankfurt am Mein, Stuttgart oder München. Im Nord-Osten fallen die Gehälter dagegen spärlicher aus. Im Extremfall verdient man hier bis zu 35 Prozent weniger.

