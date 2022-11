Wieder „Star Trek“-Vorlesung in Berlin

Der Hochschul-Dozent Hubert Zitt aus Zweibrücken hält seit vielen Jahren Vorträge zum Science-Fiction-Mehrteiler „Star Trek“. © Ralf Schmitt/dpa-tmn

Fans in „Star Trek“-Kostümen im Hörsaal und ein Vortragender mit dem Spitznamen Captain Zitt: Nachdem mehrere Termine in der Pandemie ausgefallen waren, steht jetzt auch in Berlin wieder eine „Star Trek“-Vorlesung auf dem Programm.

Berlin - Nach pandemiebedingten Absagen in den vergangenen zwei Jahren können sich Science-Fiction-Fans in Berlin nun wieder im Hörsaal über Technikvisionen aus „Star Trek“ informieren.

Der Systemtheoretiker Hubert Zitt (Hochschule Kaiserslautern) kehrt mit einer seiner in der Szene bekannten Vorlesungen an die Berliner Hochschule für Technik (BHT) zurück, wie diese ankündigte. Es soll demnach etwa um die Frage gehen, ob Technik aus dem Filmuniversum wie der Warp-Antrieb und das Beamen je Wirklichkeit werden könnten.

Zitt gastiert mit Vorträgen zu „Star Trek“ und anderen Science-Fiction-Themen seit Jahren immer wieder an Hochschulen und anderen Veranstaltungsorten bundesweit. In den zurückliegenden Monaten war er zum Beispiel in Dortmund, Nürnberg und Kaiserslautern - jetzt steht nach längerer Pause auch in Berlin wieder ein Auftritt an.

Der „Star Trek“-Experte mit dem Spitznamen Captain Zitt ist für verständliche und auch unterhaltsame Vermittlung bekannt. Bei den Vorlesungen kommt in der Regel ein Teil der Besucher in aufwendigen Verkleidungen. Zuhören können Interessierte kostenfrei. Der Einlass beginnt um 14.00 Uhr, für Kostümierte bereits um 13.30 Uhr. dpa