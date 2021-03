Gefängnis-Praktikant verschickt WhatsApp-Nachricht aus dem Knast – 50.000 Euro Schaden

Um vor Freunden anzugeben, verschickt ein Praktikant ein Foto via WhatsApp, das heikle Details aus dem Gefängnis zeigt. Die unbedachte Nachricht könnte für ihn nun richtig teuer werden.

Diesen Tag werden die Gefängniswärter* aus der Justizvollzugsanstalt Heidering (Brandenburg) wohl nicht so schnell vergessen. Weil ein Praktikant ein Foto eines Gefängnis-Schlüssels bei WhatsApp teilte, mussten in der gesamten JVA die Schlüssel ausgetauscht werden. Das Problem: Mithilfe des Fotos in der Justizvollzugsanstalt hätte der Schlüssel für sämtliche Zellen- und Durchgangstüren möglicherweise nachgebaut und in den Knast eingeschleust werden können. Akute Fluchtgefahr!

WhatsApp-Nachricht von Praktikant: 600 Gefängnis-Schlüssel mussten ausgetauscht werden

Als der Vorfall Ende Februar bekannt wurde, mussten 600 Schlüssel schleunigst ausgetauscht werden, berichtet Bild.de. Dafür werden die Gefängnistüren mit den alten Schlüssel auf- und mit den neuen Schlüsseln zugesperrt werden. „Übersperren“, heißt das unter JVA-Angestellten. 20 JVA-Bedienstete sollen laut Bild-Informationen bis in die frühen Morgenstunden des Folgetages beschäftigt gewesen sein.

Lesen Sie auch: Frau (21) vergisst, im Lebenslauf entscheidendes Detail zu ändern – peinlicher Fehler geht viral.

+ Eine unbedachte WhatsApp-Nachricht könnte für einen Gefängnis-Praktikanten nun teuer werden. (Symbolbild) © Uwe Zucchi/dpa

Praktikant könnte der Schaden in Rechnung gestellt werden

„Dem Praktikanten wurde mit sofortiger Wirkung ein Hausverbot ausgesprochen und das Praktikum beendet“, erklärt ein Justizsprecher gegenüber Bild.de. Doch damit nicht genug: Der ehemalige Praktikant könnte auf den Kosten des Schlüsselaustauschs sitzen bleiben: Experten sollen den Schaden auf rund 50.000 Euro schätzen. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Auch interessant: Mitarbeiter sperrt unbeliebten Kollegen in die Toilette ein – Urteil gesprochen.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Rubriklistenbild: © Uwe Zucchi/dpa