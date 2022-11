Weniger Geld für Homeoffice-Kollegen? Ein Drittel der Befragten sind dafür

Arbeiten im Homeoffice ist für viele Arbeitnehmer eine Entlastung. Fahrtkosten und -wege fallen weg und mit den Kollegen bleibt man online in Kontakt.

Nicht alle finden die Freiheiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice genießen können, sinnvoll. Für Arbeitgeber bedeutet es, dass Sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger kontrollieren können. Andere sorgen sich um den Zusammenhalt des Teams. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass rund 36 Prozent der Befragten Probleme mit der Kommunikation im Homeoffice haben.

Homeoffice oder Fully Remote, da gibt es einen Unterschied. (Symbolbild) © Xavier Lorenzo/Imago

Homeoffice oder Fully Remote: Befragte Arbeitnehmer sind geteilter Meinung

In einer Yougov-Umfrage wurden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinten Königreich befragt, wie sie zum Homeoffice stehen. Da sind teilweise überraschende Ergebnisse herausgekommen. Beispielsweise sagen 23 Prozent aus Deutschland, dass sie den Job kündigen würden, wenn sie fünf Tage die Woche ins Büro gehen müssten.

Deutsche und französische Arbeitnehmer wollen weniger Gehalt für Fully Remote-Kräfte

Die Befragten aus Deutschland und Frankreich haben sich mit je knapp einem Drittel dafür ausgesprochen, dass Kolleginnen und Kollegen, die nur von daheim aus arbeiten, weniger Gehalt bekommen sollten. Britinnen und Briten gönnen den Fully Remote-Kolleginnen und Kollegen eher das gleiche Gehalt, was auch sie bekommen.

Einigkeit herrscht bei Vier-Tage-Woche

Einig sind sich die Befragten im Hinblick auf das Arbeitsmodell der Vier-Tage-Woche: knapp 80 Prozent würden das Arbeitsmodell in Anspruch nehmen. Testen können dies, wie das Portal Businesspunk berichtet, allerdings nicht so viele. Knapp 20 Prozent könnten die Vier-Tage-Woche in Frankreich ausprobieren, im Vereinigten Königreich können rund 5 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Modell ausprobieren. In Deutschland könnten dies, der Umfrage zufolge, neun Prozent der Befragten.