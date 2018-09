Welche Frage jeder im Bewerbungsgespräch stellen sollte

Bewerber können sich heute oft ihr Unternehmen aussuchen. Mit einer bestimmten Frage finden Sie heraus, wie das Unternehmen in einem wichtigen Punkt wirklich tickt.

Nicht nur der Bewerber sollte zum Unternehmen passen – auch das Unternehmen zum Bewerber. In Zeiten des Fachkräftemangels können sich viele ihren Job schon fast aussuchen. Deshalb ist es wichtig, im Vorstellungsgespräch die richtigen Fragen zu stellen, um das Unternehmen zu finden, das einen auch wirklich weiterbringt.

Wichtige Frage im Vorstellungsgespräch: Weiterentwicklung der Mitarbeiter

Erica Keswin ist seit mehr als 20 Jahren Karrierecoach und war als solcher auch an der Stern School of Business an der New York University tätig. Sie hält es für besonders wichtig, dass sich Bewerber bereits im Vorstellungsgespräch nach den Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Firma erkundigen – etwa mit der Frage: "Können Sie beschreiben, wie Ihr Unternehmen dafür sorgt, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln?"

"Die Unternehmen sind immer weniger überrascht, Fragen dieser Art zu hören", verrät Keswin dem BusinessInsider. Schließlich hat sich der Arbeitsmarkt inzwischen geändert – viele Unternehmen müssen inzwischen um geeignete Mitarbeiter buhlen. Außerdem habe sich die Einstellung zur Weiterentwicklung heute geändert: Während früher Firmen die Weiterbildung als Sache der Mitarbeiter ansahen, liege diese inzwischen bei den Unternehmen selbst.

Mitarbeiter wünschen sich regelmäßige Leistungsfeedbacks

Um sich weiterentwickeln zu können, müssen Mitarbeiter aber auch erfahren, wo sie sich noch verbessern können. Gerade die jüngere Generation wünsche sich laut Keswin regelmäßige Leistungsfeedbacks. Eine Leistungsbeurteilung, die nur einmal im Jahr stattfindet, findet der Karrierecoach aber viel zu wenig. "Wenn man in so einer Firma angestellt wird und nur einmal im Jahr mit dem Vorgesetzten über die eigene Karriere und Leistung sprechen kann, ist das kein gutes Zeichen".

Bewerber sollten also unbedingt in Erfahrung bringen, wie Unternehmen das Thema Feedback und Weiterbildung bei ihren Mitarbeitern angehen und auch ruhig Vorstellungen äußern, in welchem Bereich man sein Wissen gerne erweitern würde. So wissen beide Seiten, woran sie sind.

Von Andrea Stettner