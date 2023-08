Neue Corona-Variante EG.5: Was müssen Arbeitnehmer aktuell über Krankschreibung und Homeoffice wissen?

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Immer wieder treten neue Varianten des Coronavirus auf – zuletzt EG.5. Aber was gilt aktuell eigentlich, wenn man als Arbeitnehmer an Covid-19 erkrankt?

Das Coronavirus spielt bei den meisten Menschen keine übergeordnete Rolle mehr im Alltag – ganz anders noch als vor ein, zwei Jahren. Dennoch entwickelt sich das Virus stetig weiter, die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte die neuste Variante, EG.5, auch bekannt als Eris, in der vergangene Woche (9. August) sogar in die Kategorie „Virusvarianten von Interesse“ hoch.

„Eris ist eine Variante von Interesse, weil es Berichte gibt, dass sie sich aktuell weltweit verbreitet und deutlich häufiger nachgewiesen wird in verschiedenen Ländern“, erklärt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer laut ZDFheute. Allerdings bestehe kein Grund zur Sorge: Es gäbe aus klinischer Sicht keine Hinweise darauf, dass die Variante zu schwereren Erkrankungen oder vermehrt zu Aufenthalten in Kliniken oder gar Intensivstationen führen würde. Dennoch stellt sich für Arbeitnehmer die Frage, wie sie aktuell zu reagieren haben, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken sollten: Darf man zum Beispiel im Homeoffice bleiben? Oder gibt es noch die telefonische Krankschreibung?

Corona-Test positiv: Kann ich vom Homeoffice aus arbeiten?

Während der Corona-Pandemie mussten Arbeitgeber bei Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten grundsätzlich die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice anbieten. Mit dem Ende der Maßnahmen darf der Arbeitgeber aber wieder verlangen, dass Sie ins Büro kommen – einen generellen Anspruch auf Heimarbeit gibt es laut deutschem Gesetz nicht. Auch die Angst vor Ansteckung gilt nicht als Grund, um im Homeoffice zu bleiben.

Ein positiver Corona-Schnelltest ist kein zwingender Grund, im Homeoffice arbeiten zu können, wenn Sie sich fit fühlen. © Panthermedia/Imago

Selbst bei einem positiven Corona-Test müssen Arbeitnehmer seit dem 1. März 2023 in die Arbeit kommen, wenn sie sich fit fühlen – sofern der Arbeitgeber dies wünscht. Ihm ist es laut dem Gesundheitsministerium überlassen, welche Maßnahmen zum Infektionsschutz am Arbeitsplatz gelten und eingehalten werden müssen. Bei einem hohen Infektionsgeschehen führt das Bundesarbeitsministerium allerdings Homeoffice als mögliche Maßnahme auf, um Atemwegsinfektionen zu verhindern. Wer typische Symptome einer Corona-Erkrankung aufweist, kann sich hingegen krankschreiben lassen und so der Arbeitsstätte fernbleiben.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Darf ich mich bei Covid-19 noch telefonisch krankschreiben lassen?

Die Krankschreibung per Telefon während der Corona-Pandemie war nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für die Arztpraxen eine Erleichterung. Die Regelung ist allerdings nach mehrmaliger Verlängerung am 1. April 2023 ausgelaufen. Weil sich das Konzept bewährt hat, arbeitet die Bundesregierung jedoch daran, diese Möglichkeit für bestimmte Erkrankungen wieder einzuführen – zum Beispiel grippale Infekte. Außerdem soll diese Option nur für Patienten bestehen, die in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Webseite.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Wann es die telefonische Krankschreibung wieder geben wird, ist aber noch nicht klar. Der Bundestag hat eine Regelung verabschiedet, anhand derer der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb der nächsten sechs Monate entsprechende Richtlinien ausarbeiten soll. Auch vom Bundesrat ist die Regelung gebilligt.

Muss der Arbeitgeber noch kostenlose Corona-Tests zur Verfügung stellen?

Für den Arbeitgeber besteht keine Verpflichtung mehr, kostenlose Corona-Tests zur Verfügung zu stellen. Momentan handelt es sich hierbei um ein freiwilliges Angebot.