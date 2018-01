Warum allen Bewerbern diese wichtige Frage gestellt wird

Der Anzug sitzt, der Personaler lächelt Sie freundlich an, und dann kommt wieder diese eine Frage. Warum sie gestellt wird - und wie sie am Besten antworten.

Liest man sich Bewerbungsratgeber durch, könnte man meinen, Personaler seien das unkreativste Völkchen der Welt. Bewerbungsfragen scheinen sich gebetsmühlenartig immer und immer wieder zu wiederholen. Fällt den Unternehmen denn nichts Neues mehr ein? Oder welche Absicht steckt wirklich dahinter?

Um eine Bewerbungsfrage kommen die meisten nicht herum

Die Frage nach den Stärken und Schwächen kann sicher niemand mehr hören, das haben inzwischen auch die meisten Unternehmen erkannt. Dennoch taucht eine Frage immer wieder auf - und das aus einem wichtigen Grund:

"Warum bewerben Sie sich gerade bei unserem Unternehmen?"

Weshalb diese Frage für Firmen so immens wichtig ist, weiß Bernd Schmitz, seines Zeichens Leiter des Personalmarketings beim Chemie-Konzern Bayer. Gegenüber dem Online-Portal BusinessInsider erklärt er den Hintergrund: "Das ist eine sehr offene Frage, die zeigt, was der Mensch will. Will er einfach nur einen Job, oder findet er gerade unser Arbeitsfeld hochinteressant".

Motivation: So sollten Sie auf die Frage antworten

Aber wie sieht nun die "richtige" Antwort auf diese Frage aus? Der Personal-Experte rät den Bewerbern, eine persönliche Geschichte zu dieser Frage zu erzählen, aus der die individuelle Motivation für die Bewerbung klar hervorgeht. "Wir wollen die Menschen kennenlernen, nicht auswendig gelernte Antwortvorschläge aus dem Internet hören", so Schmitz.

Das könne im Fall des Chemie-Konzerns etwa die Oma sein, die an Krebs gestorben ist, und man sich deshalb für die Rettung anderer Patienten einsetzen will. Ganz so dramatisch muss die Antwort sicherlich nicht bei jeder Bewerbung ausfallen. Dennoch wollen Personaler mit dieser Frage herausfinden, wie viel Herzblut der Bewerber wohl in den Job steckt. Eine gute Vorbereitung auf diese Frage ist deshalb vor jedem Bewerbungsgespräch Pflicht.

Von Andrea Stettner