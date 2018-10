Ich bin Wahlhelfer - muss mir mein Chef frei geben?

Damit Wahlen ordungsgemäß ablaufen können, sind jedes Jahr tausende Wahlhelfer im Einsatz. Doch bekommt man für dieses Ehrenamt Sonderurlaub vom Chef?

An Wahlsonntagen herrscht reger Betrieb in den vielen Wahllokalen der Kommunen. Damit jeder stimmberechtigte Bürger wählen gehen kann, sind jedes Mal tausende ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz, die den Bürgern bei der Stimmabgabe helfen und die Stimmen am Ende des Wahltages auszählen.

Doch was tun, wenn man am Wahlsonntag eigentlich arbeiten müsste? Muss der Chef Wahlhelfern frei geben?

Sonderurlaub für Wahlhelfer liegt im Ermessen des Arbeitgebers

Ob ehrenamtliche Wahlhelfer eine Tag Sonderurlaub bekommen, liegt tatsächlich im Ermessen des Arbeitgebers, sofern es nicht anders gesetzlich oder tarifvertraglich geregelt ist. Das teilt der Bundeswahlleiter auf seiner Internetseite mit.

Angestellte des öffentlichen Dienstes, die zur Wahl eingeteilt sind, werden in der Regel einen Tag vom Dienst befreit

Von Andrea Stettner