Gehalt bei Zeiss: Von 15.000 bis 150.000 Euro – das verdienen Mitarbeiter

Von: Franziska Schuster

Zeiss beschäftigt allein in Deutschland mehr als 13.000 Mitarbeiter. Ein Job beim Technologieunternehmen aus Baden-Württemberg ist heiß begehrt. Doch was verdienen die Mitarbeiter?

Oberkochen - Vor allem bei Brillenträgern klingelt es beim Namen Zeiss. Auf dem Markt sind sie für hochwertige Brillengläser von bester Qualität bekannt. Doch nicht nur hier hat sich der Konzern einen Namen gemacht: Zeiss gilt als ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie. Dabei kann das Unternehmen auf eine lange Geschichte zurückblicken. Im Jahr 1846 von Carl Zeiss in Jena (Thüringen) gegründet, hat es seither eine Reihe innovative Produkte entwickelt und zur Produktion gebracht. Mittlerweile befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens in Oberkochen (Baden-Württemberg). Von über 38.000 Mitarbeitern weltweit sind mehr als 13.000 davon in Deutschland angestellt.

Der Zeiss-Standort Oberkochen in Baden-Württemberg. © Zeiss

Unternehmen Zeiss Gründungsjahr 1846 Haupsitz Oberkochen, Baden-Württemberg Gründer Carl Zeiss Branche Optik, Optoelektronik, Medizintechnik, Halbleiterindustrie Produkte Mikroskope, Kameralinsen, Ferngläser, medizinische Geräte u.a. Mitarbeiter Über 38.000 weltweit Umsatz 8,754 Milliarden Euro im(Geschäftsjahr 2021/22)

Jobs bei Zeiss: Das sind die am besten bezahlten Stellen

Neben Brillengläsern ist Zeiss insbesondere für seine hochwertigen Objektive für Kameras und Filmprojektoren bekannt. Viele professionelle Fotografen und Filmemacher schätzen die optische Qualität und Präzision der Zeiss-Objektive. Die Objektive von Zeiss werden sowohl in der Filmindustrie als auch in der Fotografie eingesetzt. Darüber hinaus ist Zeiss auch ein wichtiger Hersteller von Mikroskopen für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen.

Außerdem ist Zeiss in verschiedenen anderen Bereichen tätig, darunter die Halbleitertechnologie, die Messtechnik und die Medizintechnik. Das Unternehmen hat einen guten Ruf für seine Präzisionsinstrumente und hochwertige Optik, die in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. So vielfältig wie die Geschäftsfelder und Produkte von Zeiss sind dementsprechend auch die Karrieremöglichkeiten. Die Gehälter variieren wie in anderen Unternehmen auch je nach Berufserfahrung, Ausbildung und anderen Faktoren. So auch zum Beispiel die Gehälter bei Mahle, dort sind bis zu 85.000 Euro im Jahr möglich.

Bei kununu.com können Mitarbeiter Angaben zu Gehalt, Betriebsklima und anderen Bereichen wie Benefits machen. Zu Zeiss finden sich auf der Plattform über 1.300 Gehaltsangaben von aktiven sowie ehemaligen Mitarbeitern. Das sind die am besten bezahlten Jobs bei Zeiss:

Jobtitel Jahresgehalt Business Unit Manager 150.300 Euro Leiter Produktmanagement 137.500 Euro Leiter Marketing 133.700 Euro Chief Information Security Officer 133.300 Euro Kaufmännischer Leiter 128.200 Euro Programmverantwortlicher 117.900 Euro Leiter IT 114.700 Euro Abteilungsleiter 110.700 Euro Leiter Einkauf 110.700 Euro Key Account Manager 106.300 Euro Leiter Vertrieb 105.000 Euro Leiter Regionalvertrieb 102.900 Euro Leiter Forschung und Entwicklung 102.800 Euro Leiter Innovations- und Technologie-Management 100.200 Euro Leiter Software Entwicklung 100.200 Euro Referent Unternehmensentwicklung 100.200 Euro Manager 99.900 Euro Leiter Kundendienst 98.700 Euro Vertriebsingenieur 96.800 Euro

(Quelle: kununu.com, Stand 11. Juli 2023)

Gehalt bei Zeiss – vom Augenoptiker, Lagerist bis zum Produktionshelfer

Das Unternehmen Zeiss bietet Arbeitnehmern eine Vielzahl an Anstellungsmöglichkeiten. © Niklas Niessner/Zeiss

Dass für einen hohen Verdienst kein Studium nötig ist, zeigen Ausbildungsberufe mit Spitzengehalt. Auch beim Unternehmen Zeiss lassen sich in Ausbildungsberufen wie Exportfachfrau, Feinwerkmechaniker oder Lagerist sehr gute Gehälter erzielen. Selbst ein Praktikant erhält im Schnitt 15.300 Euro im Jahr. Laut Ranking lohnt sich auch ein Praktikum bei diesen Arbeitgebern.

Das verdienen Praktikanten, Vertriebsassistenten und Co. bei Zeiss:

Jobtitel Jahresgehalt Exportfachfrau/Exportfachmann 44.400 Euro Feinwerkmechaniker 43.800 Euro Zerspannungsfachfrau/Zerspannungsfachmann 43.400 Euro Vertriebsassistent 43.300 Euro Sachbearbeiter Personal 43.300 Euro Mechatroniker 43.100 Euro Werkzeugmacher 42.600 Euro Augenoptiker 41.200 Euro Kaufmännischer Angestellter 39.600 Euro Mechaniker 39.200 Euro Buchhalter 37.700 Euro Elektroniker 37.400 Euro Facharbeiter Produktion 37.300 Euro Speditionsfachfrau/Speditionsfachmann 37.000 Euro Lagerist 36.700 Euro Empfangsmitarbeiter 34.400 Euro Werkstudent 29.700 Euro Tischler 28.400 Euro Produktionsfach 27.800 Euro Praktikant 15.300 Euro

(Quelle: kununu.com, Stand 11. Juli 2023)