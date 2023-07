Vetter Pharma: Was verdient man beim Ravensburger Unternehmen?

Von: Franziska Schuster

Das Gehalt nimmt bei den meisten Arbeitnehmern den größten Stellenwert ein. Beim Traditionsunternehmen Vetter Pharma aus Ravensburg sind je nach Anstellung bis zu 106.000 Euro möglich.

Ravensburg - Baden-Württemberg gilt nicht umsonst als Land der Tüftler und Denker. Neben Konzernen wie die Porsche, Mercedes oder Bosch hat das Land auch zahlreiche global agierende Familienunternehmen hervorgebracht. Eines davon kann auf eine lange Geschichte und Tradition blicken: Das Unternehmen Vetter Pharma aus Ravensburg besteht seit 1950 und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Verpackung vorgefüllter Spritzen, Karpulen und Vials spezialisiert.

Das Traditionsunternehmen Vetter Pharma hat noch immer seinen Hauptsitz im baden-württembergischen Ravensburg. © Vetter Pharma

Mittlerweile ist Vetter Pharma mit Standorten in Deutschland, Österreich, Asien und den USA vertreten und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter. In Baden-Württemberg hat das Unternehmen gleich zwei Standorte. In Ravensburg und Langenargen (Bodenseekreis) betreibt das Unternehmen insgesamt drei Fertigungsstätten für die Herstellung und Endverpackung. Mit seinem Team von Experten und modernsten Technologien hat sich Vetter Pharma weltweit einen Ruf als Branchenführer erarbeitet. Doch welchen Ruf hat das Unternehmen bei seinen Mitarbeitern? Auf der Bewertungsplattform kununu.com haben Mitarbeiter Angaben zum Gehalt bei Vetter Pharma gemacht.

Unternehmen Vetter Pharma Gründungsjahr 1950 Hauptsitz Ravensburg Produktionsstandorte Deutschland, Österreich, Asien und USA Geschäftsführer Thomas Otto und Peter Sölkner Mitarbeiter 5.493 (2021) Umsatz 840 Millionen Euro (2021)

Vetter Pharma als Arbeitgeber: Das sagen Mitarbeiter zum Unternehmen aus Baden-Württemberg

Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ziehen viele auch die Bewertungsplattform kununu.com zurate. Welche Benefits bieten Unternehmen? Wie zufrieden sind Mitarbeiter mit der Arbeitsumgebung, der Unternehmenskultur oder dem Vorgesetztenverhalten? Auf kununu finden sich zu verschiedenen Unternehmen Bewertungen, etwa zum Traditionsunternehmen Stihl. Das Ravensburger Unternehmen Vetter haben seit 2008 haben 735 Mitarbeiter und Bewerber Vetter Pharma mit durchschnittlich 3,6 von möglichen 5 Punkten bewertet. Somit liegt das Unternehmen über dem Durchschnitt der Branche Medizin/Pharma (3,5 Punkte). In diesen Berufen gibt es die höchsten Gehälter in Baden-Württemberg.

Anhand von insgesamt 735 Bewertungen schätzen 55 Prozent ihr Gehalt und die Sozialleistungen als gut oder sehr gut ein. Aus dem Schnitt der Bewertungen der letzten zwei Jahre ergibt sich außerdem, dass 82 Prozent Vetter Pharma als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Beim Schrauben-Gigant Würth liegt dieser Wert sogar noch höher: 84 Prozent würden das Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen. Auch der Verdienst spricht für sich. Diese Gehälter zahlt Würth.

Mitarbeiterzufriedenheit bei Vetter Pharma laut Bewertungen auf kununu.com:

Karriere und Gehalt: 3,3 Punkte

Unternehmenskultur: 3,4 Punkte

Arbeitsumgebung: 3,6 Punkte

Vielfalt: 3,6 Punkte

Gehalt laut kununu: Wie viel verdient man bei Vetter Pharma in Ravensburg?

Vetter Pharma bietet seinen Mitarbeitern einige Benefits. Wie aus den Bewertungen auf kununu ersichtlich wird, gibt es neben einer betrieblichen Altersvorsorge flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Rabatte, Gesundheitsmaßnahmen und viele weitere Angebote für Mitarbeiter vonseiten des Arbeitgebers. Diese Berufe lassen sich komplett aus dem Homeoffice erledigen und sind sehr gut bezahlt. Vetter Pharma bietet eigenen Angaben zufolge eine Kombination aus spannenden beruflichen Herausforderungen, Entwicklungsmöglichkeiten, einem positiven Arbeitsumfeld und einem Sinn für soziale Verantwortung. Diese Faktoren machen Vetter Pharma zu einem begehrten Arbeitgeber in der pharmazeutischen Industrie.

Vetter Pharma bietet seinen Mitarbeitern neben zahlreichen Benefits auch ein attraktives Gehalt. © Vetter Pharma

Doch was verdient man bei Vetter Pharma? Laut Gehaltsangaben auf kununu lässt sich vor allem in Jobs in Führungspositionen oder in Anstellungen mit Personalverantwortung gutes Geld verdienen. Am meisten ist als Abteilungsleiter mit durchschnittlich 106.100 Euro im Jahr möglich. Auch in der Produktion bei Vetter Pharma sind hohe Gehälter möglich. Als Schichtführer winken 55.700 Euro brutto im Jahr, als Facharbeiter in der Produktion 37.100 Euro.

Jobtitel Durchschnittliches Jahresgehalt Abteilungsleiter 106.100 Euro Projektmanager 84.200 Euro Betriebsingenieur 80.800 Euro Leiter Produktion 74.700 Euro Teamleiter 73.500 Euro Controller 69.100 Euro Supply Chain Manager 65.600 Euro IT-Supporter 64.000 Euro Einkäufer 64.000 Euro Qualitätsmanager 60.300 Euro Biologe 59.800 Euro Schichtführer 55.700 Euro Customer Service Manager 52.300 Euro Industriemechaniker 46.900 Euro Mechaniker 47.500 Euro Administrativer Mitarbeiter 47.000 Euro Pharmatechniker 46.200 Euro Logistiker 42.700 Euro Laborant 41.500 Euro Facharbeiter Produktion 37.100 Euro

