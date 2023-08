Offene Fehlerkultur: 82 Prozent der Führungskräfte in der Finanzindustrie bekommen es nicht hin

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Fehler gibt niemand gern zu, das kann aber problematisch werden. Besonders Führungskräfte kehren Fehler gern unter den Tisch. Angst spielt eine Rolle.

Aus Fehlern einzelner kann ein gesamtes Unternehmen lernen, das kennen sicher einige. Doch die eigenen Fehler zugeben, das ist etwas ganz anderes, das macht wohl niemand gerne. Der Fehlerkultur-Report 2023 von Ey zeigt, dass sich eine Vielzahl der Führungskräfte nicht mit gutem Beispiel vorangehen.

Eine offene Fehlerkultur gibt es in vielen Fällen nicht

Sich zu entschuldigen fällt nicht jedem leicht. © Pond5/Imago

Laut der Studie von Ey kehren 82 Prozent der Führungskräfte in der Finanzindustrie die eigenen Fehler unter den Teppich.

Rund 62 Prozent gaben an, dass sie ihre Fehler nicht angesprochen haben, weitere 20 Prozent haben die Fehler nur teilweise offengelegt.

Das sei ein Problem, da damit kein Wachstum und kein Lernprozess möglich sei. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer feststellen, dass im Unternehmen kein offener Umgang mit Fehlern herrscht, sind diese auch gehemmt in die Kommunikation zu gehen, informiert Arbeitsabc. Führungskräfte sollten in dem Zusammenhang ein Vorbild sein, an dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren könnten.

Über die Hälfte (53 Prozent) haben angegeben, dass sie Angst vor einer möglichen Kündigung hätten, wenn sie die Fehler zugeben würden.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Was kann eine mangelnde Fehlerkultur bewirken?

Die Auswirkungen von einer mangelnden Fehlerkultur können laut der Studie sein:

Fehlende Wettbewerbsfähigkeit

Entstehung möglicher Skandale

Demotivation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Großprojekte scheitern

Streitig ist laut der Umfrage besonders eine offene Diskussionskultur zwischen Führungskräften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Automobilbranche. Während 80 Prozent der Führungskräfte glauben, dass es eine offene Kultur gibt, sehen das lediglich 45 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so.

Gehalt: Bei welchen Jobs Sie gut verdienen können Fotostrecke ansehen

Fehler zugeben, es gehört Größe dazu

Niemand gesteht sich gern ein, dass er oder sie etwas falsch gemacht hat. Und je mehr an dem Fehler dranhängt, desto schwerer wird es einem fallen. Besonders Vorgesetzte wollen vor ihren Angestellten das Gesicht wahren und kompetent wirken. Fehler sind allerdings menschlich und können jedem passieren. Der Umgang damit kann dafür sorgen, dass man vertrauenswürdiger wirke, dies ist vor allem so, wenn Fehler – auch die eigenen – angesprochen würden.

Warum ist eine positive Fehlerkultur wichtig?

Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen eine konstruktive Kommunikationskultur kennenlernen, kann man offener mit Fehlern umgeben. Folgen jedoch Schuldzuweisungen und wird die eigene Kompetenz angezweifelt, sorgt das nicht dafür, dass die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen sich verbessere. Auch die Befragten in der Studie konnten positive Folgen von Fehlern vermerken:

Bessere Betriebsabläufe: 39 Prozent

Bessere Zeitpläne: 29 Prozent

Kommunikation über verschiedene Abteilungen verbessert: 27 Prozent

Fehler war ein glücklicher Zufall: 16 Prozent