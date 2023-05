Gehalt: Was man in elf Branchen in Bayern verdienen kann

Von: Carina Blumenroth

Wer auf der Suche nach einer neuen Stelle ist, schaut in erster Linie häufig auf das Gehalt. Der Gehaltsreport 2023 zeigt, wo das in Bayern am attraktivsten ist.

Geld ist bei weitem nicht der einzige Faktor, den man beachtet, wenn man einen Job sucht oder sich nach der Schule überlegt, welchen Weg man einschlagen möchte. Allerdings ist es ein Faktor, der hinterher das Zünglein an der Waage sein kann und mit darüber entscheidet, in welcher Stadt oder in welchem Bundesland man arbeiten möchte.

Verdienst in Bayern: Wo verdient man was?

Das jeweilige Gehalt hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Mit dabei sind unter anderem Berufserfahrung und Qualifikation. (Symbolbild) © Imago

Im aktuellen Gehaltsreport von der Plattform Stepstone gibt es einen Überblick, welche Verdienstmöglichkeiten verschiedenen Branchen bieten. Nachfolgend sind Jahresgehälter in Bayern aufgeführt, die Angaben sind Durchschnittswerte.

Bankwesen, Finanzen und Versicherungen: 51.231 Euro

Consulting: 58.321 Euro

Einkauf, Logistik: 39.867 Euro

Hotellerie, Gastronomie und Tourismus: 36.740 Euro

Gesundheits- und Sozialwesen: 39.458 Euro

Handwerksberufe: 41.056 Euro

Ingenieurwesen: 55.440 Euro

IT: 55.198 Euro

Marketing, PR: 52.520 Euro

Personalwesen: 49.579 Euro

Vertrieb: 46.359 Euro

Das jeweilige Gehalt hängt außerdem von der jeweiligen Berufserfahrung ab. Außerdem gibt es noch Differenzen im Gehalt zwischen Männern und Frauen, auch ob ein Studienabschluss vorliegt und ob man im Job Personalverantwortung hat, verändert den Gehaltsrahmen in den Branchen.

Für den Gehaltsreport wurden 561.761 Vergütungsdaten ausgewertet. Erhoben wurden die Daten im Zeitraum von Januar 2021 bis November 2022. Die Gehälter basieren auf Vollzeitbeschäftigungen und weisen den Median, also der Durchschnittswert, aus.

(Quelle: Gehaltsreport 2023)

Unterschiede zwischen Fach- und Führungskräften in Bayern

Zwischen Fachkräften und Führungskräften gibt es im Bundesland Bayern ebenfalls deutliche Unterschiede. Während Fachkräfte im Durchschnitt rund 46.815 Euro verdienen, erhalten Führungskräfte rund 70.205 Euro im Jahr. Damit landet Bayern auf dem zweiten Platz im Gehaltsreport von Stepstone, mehr erhalten nur Führungskräfte in Baden-Württemberg.

Das Handelsblatt informiert, dass Vollzeitbeschäftigte in Hamburg durchschnittlich am meisten verdienen. Der Verdienst liege bei rund 5.209 Euro brutto im Monat, damit bezieht sich das Portal auf Angaben des Statistischen Bundesamtes. In seinem Ranking liegt das Bruttomonatseinkommen 2021 von Menschen aus Bayern mit 4.804 Euro auf dem vierten Platz. Vor Bayern liegen die Gehälter in Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg. Das Schlusslicht im Vergleich der Bundesländer ist Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr Gehalt? Wie man ein Gehaltsgespräch vorbereitet

Wenn man in Gehaltsverhandlungen geht, sollte man gut vorbereitet sein: Es empfiehlt sich, sich gute Argumente zu überlegen, warum man mehr Geld bekommen sollte. Beispielsweise sind neue Aufgaben, mehr Verantwortung oder gemeisterte Ziele und persönliche Erfolge gute Argumente. Bestenfalls schreibt man sich diese in Stichpunkten auf, damit man diese im Gespräch griffbereit hat.