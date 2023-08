Nicht alles ist am Arbeitsplatz erlaubt: Was Sie nicht mit ins Büro nehmen sollten

Um sich am Schreibtisch wohlzufühlen, bringen viele Mitarbeiter persönliche Gegenstände mit ins Büro. Manche Mitbringsel können jedoch für Ärger sorgen.

Egal ob Workaholic oder nicht: Für viele Menschen ist das Büro zu einer Art zweites Zuhause geworden. Schließlich verbringen wir dort unter der Woche mehr Zeit als in den eigenen vier Wänden – Schlafphasen ausgenommen. Umso wichtiger ist es, eine freundliche Atmosphäre am Arbeitsplatz zu schaffen. Aus diesem Grund bringen viele Beschäftigte persönliche Gegenstände mit ins Büro. Diese reichen von Glücksbringern bis hin zu Postkarten und Fotos von den Liebsten.

Beim Anblick der vertrauten Objekte fühlen wir uns gleich viel wohler und entspannter – selbst, wenn der Chef Stress macht und eine Deadline ansteht. Doch Vorsicht: Nicht alle Sachen sind im Büro erlaubt. Manche können Ihnen sogar richtig Ärger einbringen. Achten Sie also unbedingt darauf, die folgenden Gegenstände zu Hause zu lassen.

Was Sie nicht mit ins Büro nehmen sollten: 1. Waffen

Logisch: Waffen haben im Büro nichts zu suchen. Zu beachten ist, dass nicht nur offensichtliche Gegenstände wie Schusswaffen oder Messer als Waffen eingestuft werden. Laut der Deutschen Waffensachkundeprüfung fallen sämtliche Objekte, die „in ihrem Wesen danach bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen herabzusetzen“, in diese Kategorie. Beispiele dafür sind Elektroschocker, bestimmte Gase und Schlagstöcke. Manche scharfen Gegenstände wie Schneidemesser oder Gartenscheren dürfen dagegen ins Büro mitgenommen werden. Sie gelten nicht als Waffe, da sie nicht dafür gemacht sind, andere Personen zu verletzen. Pfefferspray ist ebenfalls erlaubt, da es als Tierabwehrspray statt als Waffe eingestuft wird. Es schadet aber nicht, dem Vorgesetzten Bescheid zu geben, wenn Sie zwecks Selbstverteidigung ein Pfefferspray bei sich tragen.

2. Drogen

Auch dieser Aspekt erscheint zunächst ganz offensichtlich. Tatsächlich kommt Drogenkonsum und Doping im Büro deutlich öfter vor, als man denkt. Die Krankenkasse DAK führte 2009 eine Umfrage durch, bei der laut Deutschlandfunk herauskam, dass mehr als 800.000 Beschäftigte regelmäßig leistungssteigernde oder stimmungsaufhellende Pillen nehmen. Wegen Stress, Überforderung und Druck sehen Arbeitnehmer keinen anderen Ausweg, als zu aufputschenden Mitteln zu greifen – teilweise sogar täglich. In der Regel hat der Arbeitgeber klare Regelungen zum Umgang mit illegalen Suchtmitteln. Wenn ein ausdrückliches Verbot besteht, dann ist der Konsum von Drogen ein gerechtfertigter Kündigungsgrund.

Nicht alles ist am Arbeitsplatz erlaubt: 3. Eigene Hardware

So verlockend es auch ist, mit dem privaten Laptop zu arbeiten, wenn der Rechner im Büro mal wieder hängt: Meist wird es nicht gern gesehen, wenn Mitarbeiter eigene Hardware am Arbeitsplatz benutzen. Der Grund dafür ist, dass Sicherheitsstandards nicht mehr aufrechterhalten werden können, wenn Beschäftigte plötzlich mit ihren privaten Geräten arbeiten. Selbst vermeintlich harmlose Hardware wie USB-Sticks kann für eine Sicherheitslücke sorgen und Viren übertragen. Aus diesem Grund haben viele Firmen Vorschriften, was die Verwendung von privater Hardware betrifft. Das Mitbringen an sich ist aber meist erlaubt.

4. Freizügige Kleidung

Gerade im Sommer würde viele am liebsten nur im kurzen Kleid zur Arbeit kommen. Wenn sich das Büro in eine Sauna verwandelt und die Schweißtropfen von der Stirn perlen, dann wird selbst das Verrichten von Routineaufgaben zur Qual. Wer in einem konservativen Unternehmen arbeitet, sollte sich aber trotz Hitze an den vorgeschriebenen Dresscode halten. Das heißt in der Regel: Schultern bedecken und Rock mindestens bis zum Knie. Gerade wer in Kontakt mit Kunden steht, sollte auf eine angemessene und dezente Kleidung achten. In Start-ups oder modernen Agenturen sind die Regelungen meist deutlich lockerer. Hotpants, Miniröcke, Flip-Flops und durchscheinende Unterwäsche sind aber allgemein fehl am Arbeitsplatz. Schließlich wollen Sie einen professionellen Eindruck erwecken.

5. Hunde

Es ist allgemein bekannt, dass Hunde ungern alleine sind. Wenn Herrchen und Frauchen den ganzen Tag lang aus dem Haus sind, fühlen sich die Vierbeiner schnell einsam. Manche Halter kommen deshalb auf die Idee, ihre Fellnase einfach mit ins Büro zu nehmen. Das kann jedoch zu Konflikten am Arbeitsplatz führen. Meist ist in der Betriebsvereinbarung festgehalten, ob das Mitnehmen von Hunden erlaubt ist. Grundsätzlich sollten Sie Ihren Chef stets um Erlaubnis fragen. Ansonsten droht Ihnen eine Abmahnung und bei Wiederholungsfällen eine verhaltensbedingte Kündigung.