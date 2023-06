Zu viele Überstunden im Job? Beschäftigte müssen nicht alles hinnehmen

Von: Anne Hund

Vorgesetzte dürfen Über­stunden anordnen – allerdings nur in einem bestimmten Rahmen. Experten die Rechtslage.

Im Job gibt es jede Menge zu tun, und man bekommt in der eigentlichen Arbeitszeit nicht immer alles erledigt? Dann ist es schnell passiert, dass Mitarbeiter die ein oder andere Überstunde leisten. Dem Jobportal Indeed zufolge gehören Überstunden für viele Arbeitnehmer bereits „zum normalen Berufsalltag“, und es werde „vielfach als selbstverständlich angesehen“, dass man über die vereinbarte Anzahl an Arbeitsstunden hinauskomme, heißt es in dessen Mitteilung. Doch zu viele Über­stunden dürfen es nicht sein, und auch nicht in jedem Fall sind sie angebracht. Umso wichtiger ist es, dass Beschäftigte ihre jeweiligen Rechte und Pflichten kennen, wenn es beispielsweise auch um die Anordnung von Überstunden geht. Die Job-Experten geben einen aktuellen Überblick.

Was versteht man unter Überstunden?

Unter Überstunden wird „allgemein die Arbeitszeit verstanden, die über die vereinbarte Wochenstundenzahl hinausgeht“, erklärt das Jobportal. Auch die Begriffe „Mehrarbeit“ oder „Plusstunden“ würden häufig synonym verwendet. Die Regelstundenanzahl sei normalerweise in einem Arbeitsvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder in einem Tarifvertrag geregelt. Auch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) könne herangezogen werden, wenn der Vertrag dahingehend keine Angaben enthalte.

Kommt es zu Mehrarbeit, sollten Mitarbeiter darauf achten, dass sie ihre Überstunden gut dokumentieren. © AntonioGuillem/Panthermedia/Imago

Sind Überstunden verpflichtend?

Es gibt kein Gesetz, das Arbeitnehmer zur Leistung von Überstunden verpflichtet, wie es in der Mitteilung von Indeed heißt. Aber: Ausnahmen gebe es zum Beispiel, wenn im Tarif- oder im Arbeitsvertrag dahin gehend etwas anderes festgelegt sei. „Auch Notfälle, für die es einen triftigen Grund gibt, können zu einer Ausnahmesituation zählen, in der Arbeitgeber Mehrarbeit anordnen können“, berichtet das Jobportal. „Wer wichtige unaufschiebbare Termine hat, darf jedoch auch in diesen Notsituationen die Überstunden ablehnen“, so der Hinweis laut der Mitteilung an der Stelle. Bei den unaufschiebbaren Terminen könne es sich beispielsweise um einen von langer Hand geplanten Arzttermin oder die Betreuung der eigenen Kinder handeln. Arbeitgeber dürften ihre Mitarbeiter nicht zur Mehrarbeit zwingen, heißt es weiter in der Mitteilung. Dennoch könne ein Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, „die die Leistung zusätzlicher Arbeitsstunden in begründeten Notfällen mehrfach verweigern, unter Umständen wegen Arbeitsverweigerung kündigen“.

Wie viele Über­stunden darf der Arbeit­geber verlangen?

Darüber hinaus müsse auch die im ArbZG festgelegte maximale Arbeitszeit beachtet werden, so die Job-Experten von Indeed. „Die Grenze für die tägliche Arbeits­zeit beträgt zehn Stunden“, heißt es ebenfalls in einem Beitrag auf Test.de zu der Frage, wie viele Überstunden gegebenenfalls (in Ausnahmen) angeordnet werden können. Verlangt der Betrieb mehr, sei das „ordnungs­widrig“. Da der Samstag als Werk­tag mitzähle, seien pro Woche 60 Stunden möglich. Dauer­haft muss aber niemand so viel arbeiten, wie der Arbeits­rechtler Professor Peter Wedde dem Beitrag von Test.de (Stand: 5. Mai 2023) zufolge schildert: „Inner­halb von sechs Monaten darf die tägliche Arbeits­zeit im Schnitt nicht über acht Stunden liegen.“ Ausnahmen gelten, wie es in dem Bericht weiter heißt, für Berufe wie Kraft­fahren, Klinik­personal oder Bereit­schafts­dienste. Grundsätzlich, so der Rat der Stiftung Warentest, sollten Mitarbeiter darauf achten, dass sie ihre Überstunden gut dokumentieren. Ob man Überstunden abfeiern kann oder das Geld ausgezahlt bekommt, kann unter anderem im Arbeitsvertrag geregelt sein.

Mögliche Notfälle – wann können Überstunden anfallen?

In der Tat gibt es auch einige Ausnahmen und Sonderfälle, wann Überstunden fällig werden können. Begründungen seitens von Arbeitgebern für die genannten Notfälle können Indeed zufolge beispielsweise folgende sein:

Plötzlicher krankheitsbedingter Ausfall von Teammitgliedern

Der Ausfall von Kühlschränken (zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Gastronomie)

Das Unternehmen brennt und kann nur gerettet werden, wenn die Teammitglieder Überstunden machen.

Weitere Ausnahmen und Besonderheiten bei Überstunden

Teilzeitmitarbeiter sollten „in der Regel“ keine Überstunden machen, heißt es darüber hinaus in der Mitteilung von Indeed vom 18. Februar 2023, weil dies dem Sinn der Teilzeitregelung widerspreche. „In Ausnahmefällen ist dies jedoch auch hier nach Zustimmung des entsprechenden Teammitglieds möglich.“ Zu weiteren Ausnahmen teilt das Jobportal unter anderem mit: „Schwangere oder stillende Mütter dürfen keine Überstunden machen. Sie stehen unter Mutterschutz und sind durch ein spezielles Gesetz geschützt.“