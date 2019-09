Überdosis - Frau begeht fatalen Fehler am Arbeitsplatz

Diese Frau hatte keinen guten Start im neuen Job: Als sie zwei Fläschchen verwechselte, brach in ihrer Firma das Chaos aus - und sie kann sich nicht erinnern.

Bestimmt ist Ihnen in Ihrem Job auch schon einmal ein großer Fehler oder eine peinliche Geschichte passiert. Kurz danach, möchte man am liebsten sterben - aber wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, können die meisten darüber lachen. Hier haben wir einige der skurrilsten Geschichten der Buzzfeed-Community für Sie zusammengetragen.

Chaos am Arbeitsplatz: Die folgenschwere Verwechslung

Die Fläschchen der Allergiemedikamente und des Beruhigungsmittels sahen sich zum verwechseln ähnlich. Und das wurde der Buzzfeed-Nutzerin Angela zum Verhängnis: In ihrer ersten Arbeitswoche im neuen Job schluckte sie versehentlich eine Beruhigungspille statt einer Allergiepille. Dann wurde es schwarz um sie. Sie erinnert sich nur noch daran, vier Stunden später im Meditationsraum der Firma aufgewacht zu sein. Angela sei zur Sekretärin gerannt, erzählte ihr diese, und habe immer wieder gerufen, sie habe eine Überdosis genommen und müsse nun schleunigst nach Hause. Die Sekretärin nahm ihr jedoch die Autoschlüssel weg und legte sie in den Meditationsraum. "Ich habe einen tollen ersten Eindruck hinterlassen", schreibt Angela auf Facebook.

Ebenfalls interessant: Chefköchin kündigt, um Mülltonnen-Taucherin zu werden - und verdient sich eine goldene Nase.

Peinlich: Schmuddelfilm am Arbeitsplatz

Der Buzzfeed-User mikerl14 hatte gerade einen Job in der Buchhaltung für ein sehr bekanntes und renommiertes Krankenhaus in Kalifornien begonnen. An seinem zweiten Arbeitstag kam der Mann von der IT an seinen Schreibtisch, um sein iPhone so einzurichten, dass er auch von zuhause aus arbeiten könnte. Als er fertig war, tippte er auf die Internet-App. Und bevor mikerl14 ihn aufhalten konnte, startete lautstark der Schmuddelfilm, den er an diesem Morgen angeschaut hatte. Der Mann von der IT senkte sofort den Blick und gab ihm sein Handy zurück. Der Chef allerdings fing an, hysterisch zu lachen, als mikerl14 mit jeder Faser seines Seins versuchte, nicht ohnmächtig zu werden. Und bestimmt hatten auch noch andere Kollegen das Video gehört.

Lesen Sie auch: Wenn Sie diesen Beruf haben, können Sie bei Frauen kaum landen.

Darth Vader im Meeting

Im Büro von Buzzfeed-Nutzer meigana geht es recht lustig zu. So verkleidete er sich an Halloween als Darth Vader und plante, mit Kostüm und von Darth Vaders Titelmelodie begleitet in seinem Meetings zu erscheinen. Also warf er in voller Montur die Tür zum Besprechungsraum auf und marschierte unter lauter, dramatischer Musik hinein. Dann merkte er, dass sein Meeting in einen anderen Raum verlegt worden war und die Arbeiter der anderen Abteilung ihn entgeistert anstarrten, schrieb er auf dem Medienportal Buzzfeed.

Ebenfalls interessant: CEO hat seit 15 Jahren keinen Montag im Büro verbracht - aus diesem herzigen Grund.

Interessante Gespräche auf der Überwachungskamera

Die Arbeit in der Anwaltskanzlei war unglaublich langweilig. Die einzige Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, war für Rachel Beth, mit sich selbst zu sprechen. Also tat sie manchmal so, als wäre sie zu Gast in einer Late Night Show. Eines Tages brach ihr Chef in hysterisches Lachen aus - weil er die Aufnahmen der Überwachungskamera gesehen hatte. "Wirklich, Jimmy Fallon? Ich habe dich mehr bei Conan O'Brien gesehen", scherzte er dann.

Lesen Sie auch: Geniale Idee: Aus diesem Grund führt eine Mutter Vorstellungsgespräche mit ihren Kindern.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

vro