Firma bezahlt Leute fürs Urlaub machen - unter einer Bedingung

Sie wollten schon immer mal in 80 Tagen um die Welt reisen, aber hatten nie das Geld dazu? Kein Problem: Eine Münchener Firma bezahlt Ihre Reise - unter einer Bedingung.

Urlaub machen und dafür auch noch bezahlt werden - das verspricht Holiday Extras, ein Münchener Reisevermittler, der gerade einen echten Traumjob zu vergeben hat: Gesucht werden Globetrotter, die 80 Tage lang um die Welt reisen und dabei 40 Flughafen-Lounges testen.

Airport-Lounges testen und um die Welt reisen - ein echter Traumjob?

Doch das Beste kommt noch: Holiday Extras spendiert den Reiselustigen ein Budget, mit dem sie sich - laut eigenen Angaben - selbst aussuchen können, ob sie lieber "in Teneriffa in einem Hostel" schlafen oder "in Bangkok in einem 4-Sterne-Hotel" nächtigen wollen.

Klingt ziemlich gut, oder? Klar, doch ganz umsonst ist die Sache natürlich nicht. Ganz nebenbei sollen Sie auch noch ein paar Fotos schießen und das Ergebnis Ihres Lounge-Tests in die Social-Media-Welt hinaustragen: Wie bequem sind die Sessel? Schmecken die Drinks und Snacks?

Deshalb sind auch echte Social Media-Profis gefragt, die über ein "lebhaftes Instagram-Profil" verfügen und die es "verstehen, mit der Kamera den perfekten Moment im richtigen Licht einzufangen". Die Bilder sollen schließlich auch was her machen, um Werbung für die schicken "Ruheoasen" auf den viel bereisten Flughäfen zu machen.

Wer sich für den Job interessiert, kann sich hier noch bis zum 9. Juli 2018 per E-Mail bewerben.

Fotos gegen Geld - ein altbewährtes Konzept

Fotos gegen Geld? Dieses Konzept ist nicht neu, schließlich verdienen Influencer auf dieses Weise ihren Lebensunterhalt. Im letzten Jahr warb sogar eine Saft-Firma mit dem "faulsten Job der Welt", um Social Media-Profis anzulocken.

