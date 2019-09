Traumberuf Stewardess? easyJet stellt diese strengen Anforderungen an Bewerber

EasyJet stellt Kabinenpersonal ein, doch die Fluggesellschaft hat sehr spezifische Anforderungen an ihre Bewerber. Wie würden Sie sich als Bewerber/-in fühlen?

Der Job einer Flugbegleiterin klingt ziemlich glamourös. Schließlich reisen Sie dabei um die Welt. Auf der anderen Seite muss man natürlich bereit sein, lange zu arbeiten und stets freundlich und geduldig zu sein - egal wie lästig die Passagiere sind. Doch easyJet hat noch ein paar andere Kriterien.

Stewardess: Nicht zu groß und nicht zu klein

Derzeit sucht easyJet Kabinenpersonal in seinen Basen in Bristol, Glasgow und London Stansted. Doch wenn Sie Ihren Hut in den Ring werfen wollen, müssen Sie einige ziemlich spezifische Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel verlangt die Fluggesellschaft, dass Sie mindestens 157,5 Zentimeter groß sind und maximal 190 Zentimeter - ohne Schuhe. Das könnte aus Sicherheitsgründen sogar sinnvoll sein, denn wer zu klein ist, erreicht die oberen Schränke nicht, und zu große Personen würden sich vermutlich ständig den Kopf anstoßen.

Lesen Sie auch: Flugbegleiterin deckt auf: Das Schlimmste an unserem Job ist...

Stewardess: Nicht zu dick und keine Tattoos

Doch auch der Körperumfang spielt bei easyJet eine Rolle: Die Bewerber müssen in den Flugzeug-Springsitzgurt passen, der 106 Zentimeter über den Schoß und 157 Zentimeter von Schulter bis Taille misst. Außerdem müssen Sie 25 Meter ohne Hilfe schwimmen können. Das sind ebenfalls Sicherheitskriterien. Aber jetzt wird es persönlich: Sie dürfen zwar Tattoos und Piercings haben, diese müssen jedoch für die Passagiere unsichtbar bleiben.

Ebenfalls interessant: Mit dieser ungewöhnlichen Stellenanzeige sucht eine Airline Stewardessen.

Vorteile des Berufs Stewardess

Machen Sie sich also bereit, auf Herz und Nieren durchgecheckt zu werden, warnt der Mirror. Doch der Job bietet ja auch viele Vorteile, zum Beispiel können Sie das Angebot der Standby-Reisen wahrnehmen, wo Sie darauf warten, leere Plätze im Flugzeug zu füllen, und das im gesamten easyJet-Netzwerk.

Lesen Sie auch: So bekommen Sie einen Job als Stewardess, verrät ein Lufthansa-Manager.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

vro