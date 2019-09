Für diesen Traumjob auf den Malediven müssen Sie barfuß sein

© Can Merey/depa

Ist es Ihr idealer Urlaub, an einem schönen Strand zu sitzen und dabei jede Menge Bücher zu lesen? Dann haben wir vielleicht Ihren ultimativen Traumjob gefunden.

Denken Sie an feine weiße Sandstrände, kristallklares türkisfarbenes Wasser mit bunten Fischen, die Sie beim Schnorcheln antreffen können, üppige grüne Landschaften und Restaurants, die alle Gourmet-Mahlzeiten anbieten, die Sie sich wünschen können. Dort können auch Sie ein halbes Jahr lang arbeiten.

Barfuß-Buchhändler auf einer Trauminsel

Und zwar als Barefoot Bookseller, zu deutsch: Barfuß-Buchhändler. Das luxuriöse Soneva Fushi Resort auf den Malediven sucht einen Bücherwurm, um sechs Monate lang die Buchhandlung am Strand zu leiten. Außerdem veranstaltet derjenige Aktionen für die Gäste, zum Beispiel kreativen Schreibunterricht und literarische Vorträge, betreibt Social Media, schreibt Blogbeiträge - und lebt einfach nur einen Traum.

Leidenschaft für Bücher und ausgezeichnete Englischkenntnisse

Aimée Johnson, die jüngste Barfuß-Buchhändlerin im Resort, kann diese Stelle nur jedem ans Herz legen: "Barfuß-Buchhändler zu sein, war ein absoluter Traum. Ich lernte erstaunliche Menschen kennen, arbeitete mit unglaublichen Büchern und lebte auf einer atemberaubenden Luxusinsel." Gemäß der Stellenbeschreibung benötigen Sie eine Leidenschaft für Bücher, ausgezeichnete schriftliche und mündliche Englischkenntnisse (Sie schreiben den Blog), sind teamfähig und bereit, Praktika und andere Gasterfahrungen zu machen.

So können Sie sich als Barfuß-Buchhändler bewerben

Dank des Barefoot Bookseller Instagram-Accounts, auf dem frühere Mitarbeiter ihre Abenteuer geteilt haben, können auch Sie einen Einblick in diesen Job bekommen. Das 5-Sterne-Luxusresort bietet alles, was Sie von einem verträumten Malediven-Hotspot erwarten können. Möchten Sie sich bewerben? Alles, was Sie tun müssen, ist ein Anschreiben und einen Lebenslauf zu senden. Mehr dazu erfahren Sie auf der Website des Barefoot Booksellers.

