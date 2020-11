Tesla: Jobs in der neuen Gigafactory in Grünheide – für diese Stellen werden jetzt Mitarbeiter gesucht

Tesla sucht für seine erste europäische Fabrik in Grünheide bei Berlin tausende neue Mitarbeiter. Welche Jobs in der Gigafactory aktuell vergeben werden, erfahren Sie hier.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla* baut ein neues Werk in Grünheide bei Berlin. In der „Giga-Factory Berlin-Brandenburg“ sollen schon bereits ab 2021 die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Konzernchef Elon Musk will hier das beliebte Tesla-Model 3, das SUV-Modell Y sowie Batterien produzieren lassen. Dafür sollen in der Gigafactory auf lange Sicht bis zu 40.000 Arbeitsplätze entstehen, verkündete jüngst Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach im Interview mit dem Handelsblatt. Zunächst seien rund 12.000 neue Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung geplant.

Lesen Sie auch: Tesla: Wenn Sie für Elon Musk arbeiten wollen, sollten Sie diese seltsame Job-Regel unbedingt kennen.

Tesla Jobs in der Gigafactory Grünheide: Diese Stellen werden derzeit besetzt

Bewerber sollen in Grünheide nichts Geringeres als „die Zukunft mitgestalten“, heißt es auf der Karriere-Seite des elektroauto-Konzerns. 25 Stellenbeschreibungen finden sich derzeit auf der Tesla-Karriereseite für den Standort Berlin (Stand: 16.11.2020). Gesucht werden etwa KFZ-Mechatroniker, HR-Mitarbeiter oder auch Ingenieure, Programmierer oder auch Account Manager.

Laut Beschreibung sollen Tesla Aktien, Vergünstigungen im Fitness-Studio, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine „tolle Stimmung“ im Team die Bewerber anlocken. Wie hoch das Gehalt in der Gigafactory ausfällt, lesen Sie hier. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Mehr zum Thema: Gemeine Bewerbungsfrage bei Tesla: Sind Sie schlau genug, um für Elon Musk zu arbeiten?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.