Mit diesem Satz entlarvt Elon Musk, ob seine Mitarbeiter Zeit vergeuden

Meetings kosten viel Zeit und Geld - das weiß auch Tesla-Chef Elon Musk. Damit seine Ingenieure keine Zeit verschwenden, hat er sich eine fiese Taktik überlegt.

Die meisten Chefs werden fuchsteufelswild, wenn sie sehen, dass Mitarbeiter ihre Zeit verschwenden. Unnötige Meetings gehören ganz sicher auch in diese Kategorie. Der Meinung ist auch Elon Musk*.

Elon Musk: Seine Taktik bewahrt Mitarbeiter vor sinnlosen Meetings

Der Chef der zukunftsweisenden Unternehmen Tesla und SpaceX hat seine ganz eigene Art und Weise, seine Mitarbeiter vor sinnlosen Meetings zu bewahren. Man könnte schon fast sagen, seine Taktik ist ein bisschen gemein, wie ein ehemaliger SpaceX-Mitarbeiter im Online-Forum "Quora" verrät.

Lesen Sie auch: Mit dieser E-Mail beweist der Tesla-Chef seine Führungsqualitäten.

Mitarbeiter muss sich Elon Musk stellen

Unter der Frage "Wie leitet Elon Musk seine berühmten effizenten Meetings?" beschreibt der Ex-Mitarbeiter von Elon Musk, eine Situation, die sich während eines Meetings zutrug:

"Einer meiner engen Freunde hatte hier einige Jahre vor mir angefangen. Er arbeitete (und arbeitet immer noch) in einem Analyse-Team, wo Meetings kaum Sinn ergeben, da man stattdessen einfach rüberlaufen und jemandem seine Frage stellen kann. Er erzählte mir diese Geschichte:

"Elon zu einem Teilnehmer des Meetings: ‚Du hast noch nichts gesagt. Warum bist du hier?‘“

Der Ex-Mitarbeiter auf Quora hielt diesen Vorwurf zunächst für unhöflich, aber seiner Meinung nach mache diese Frage durchaus Sinn - schließlich koste jedes Meeting mit zehn Ingenieuren geschätzt 1.000 Dollar pro Stunde: "Geht nicht zu einem Meeting, wenn es keinen Anlass dafür gibt; geht hin, um eine Entscheidung zu treffen, oder um die Dinge voranzutreiben. In den meisten Fällen reicht aber eine E-Mail."

Das könnte Sie auch interessieren:

Schon in der Vergangenheit sorgte Elon Musk mit so manchem Spruch für Aufsehen. Bei der TED-Konferenz in Kalifornien verriet er einmal kurz und knapp, wie Erfolg funktioniert. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Außerdem: Sieben Fehler in Meetings, die fast alle machen.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.