Supermarkt-Mitarbeiterin isst sich jahrelang durch Wurst-Theke - das rächt sich nun

Schinken im Wert von 8.000 Euro soll eine Supermarkt-Mitarbeiterin in den USA über die Jahre vertilgt haben.

Eine Supermarkt-Angestellte in den USA bediente sich jahrelang munter an der Wurst-Theke - bis man ihr auf die Schliche kam. Nun drohen ihr fatale Konsequenzen.

In Ohio, USA, hat sich ein Fall zugetragen, wie man ihn besser nicht schreiben könnte: Eine Supermarkt-Angestellte aß sich offenbar jahrelang durch die Wurst-Theke ihres Arbeitgebers, der Lebensmittelkette Giant Eagle. Und das mit Folgen.

Supermarkt-Mitarbeiterin: Sie soll Schinken im Wert von 8.000 Euro gegessen haben

Die langjährige Mitarbeiterin, die inzwischen nicht mehr für das Unternehmen arbeitet, soll sich offenbar munter am Schinken und gelegentlich auch an der Salami bedient haben. Drei bis fünf Scheiben sollen täglich in ihren Mund gewandert sein - allerdings ohne dafür zu bezahlen.

Wie das US-Nachrichtenportal AP News berichtet, soll der Manager schließlich einen Hinweis bekommen haben, dass sich die Mitarbeiterin seit acht Jahren fleißig an der Wurst-Theke bediene. Über die Jahre soll so ein Wert von 8.000 Euro zusammengekommen sein, wie der Manager berechnet hat. Der Supermarkt meldete den Fall umgehend der Polizei. Nun droht der Ex-Mitarbeiterin eine Anklage wegen Diebstahls.

Sheriff: Doch keine Anklage?

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft, die darüber entscheidet. Laut eines Posts auf Facebook liege dem Sheriff noch keine Anklage gegen die ehemalige Angestellte vor - er gehe jedoch davon aus, dass die Staatsanwaltschaft von einer Anklage absehen wird.

Von Andrea Stettner