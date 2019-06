Studie zum Gehalt: Top-Verdiener in Deutschland haben oft die gleichen Namen

Nomen est omen - heißt übersetzt: Der Name ist Programm. So liegt der Fall auch in Gehaltsfragen. Denn wer bestimmte Vornamen hat, der verdient laut einer Studie besser.

Es gibt sie klassisch, wie etwa Thomas, Peter, Susanne oder Katharina - oder auch modern (oder neumodern) wie Finn, Luna oder Greta: Namen gibt es wie Sand am Meer. Doch trotzdem will nun eine Studie zeigen, dass diejenigen in Deutschland, die viel Geld in ihren Jobs verdienen, alle ähnliche Namen haben.

Sage mir wie du heißt, und ich sage dir, wie viel du verdienst

Das Portal Adzuna hat ausgewertet, wie es um die Namen der Deutschen bestellt ist - und wie sie in Verbindung zu ihrem jeweiligen Gehalt stehen. Um das herauszufinden, wurden über 10.000 aktuelle Lebensläufe mit einem jährlichen Einkommen von mindestens 50.000 Euro auf Gehalt und Vornamen hin analysiert. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Lutz verdient am meisten bei den Männern, Alexandra bei den Frauen

Im Vergleich der Vornamen führen Alexandra und Lutz das Ranking an: Mit durchschnittlich 83.000 Euro bzw. 118.000 Euro Jahresgehalt sind sie Deutschlands Top-Verdiener. Der starke Gender-Pay-Gap zeigt sich auch in dieser Analyse deutlich. Bei den Männern folgen auf Platz 2 Rolf, auf Platz 3 Rainer. Bei den Frauen führen nach Alexandra die Namen Judith und Andrea das Ranking an.

So heißen männliche Top-Verdiener in Deutschland

Platz Vorname Gehalt 1 Lutz 118.000 Euro 2 Rolf 115.000 Euro 3 Rainer 111.000 Euro 4 Joachim 110.000 Euro 5 Georg 109.000 Euro 6 Rudolf 108.000 Euro 6 Detlef 108.000 Euro 6 Josef 108.000 Euro 9 Dirk 107.000 Euro 10 Harald 104.000 Euro

So heißen weibliche Top-Verdiener in Deutschland

Platz Vorname Gehalt 1 Alexandra 83.000 Euro 1 Judith 83.000 Euro 3 Andrea 82.000 Euro 4 Stephanie 80.000 Euro 4 Sabine 80.000 Euro 4 Kerstin 80.000 Euro 4 Renate 80.000 Euro 8 Gabriele 79.000 Euro 8 Simone 79.000 Euro 10 Heike 78.000 Euro

sca