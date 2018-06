Studie: Frauen verdienen mehr Geld, wenn sie auf eine Sache achten

Das Gehalt von Frauen lässt in vielen Branchen zu wünschen übrig. Doch eine kleine Sache kann Ihnen zu mehr Geld verhelfen, wie eine Studie zeigt.

Ein gutes Auftreten spielt im Beruf eine wichtige Rolle - und wirkt sich bei der Gehaltsverhandlung sicher nicht nachteilig aus. Doch Forscher haben nun herausgefunden, dass Frauen mit einer ganz anderen Sache ihr Gehalt pushen können - wenn sie sich schminken.

Studie: Wie wirkt sich Attraktivität aufs Gehalt aus?

Die US-Soziologen Jaclyn Wong (University of Chicago) und Andrew Penner (University of California) haben für eine Studie untersucht, wie sehr sich Attraktivität aufs Gehalt auswirkt. Dabei nahmen Sie auch unter die Lupe, welche Rolle dabei Körperpflege und ein gepflegter Auftritt spielen.

Rund 14.000 Menschen wurden für diese Langzeitstudie hinsichtlich Gehalt, Job und Bildung befragt. Die Forscher beurteilten anschließend die Attraktivität der Teilnehmer - etwa nach der Frisur, Kleidung oder nach dem Make-up bei Frauen.

Gepflegte Menschen verdienen mehr - vor allem Frauen

Dabei kam nicht nur heraus, dass attraktive Menschen rund 20 Prozent mehr verdienen, sondern, dass vor allem gepflegte Menschen prozentual mehr verdienen. Besonders bei Frauen scheint dies laut der Studie eine wichtige Rolle für das Gehalt zu spielen - mehr noch als bei Männern. Und das unabhängig davon, ob sie ansonsten attraktiv sind.

"Man kann durch gepflegtes Auftreten die gleichen Vergütungen bekommen, wie es normalerweise eher bei attraktiven Menschen erwartet wird", schreibt Penner im Forschungsbericht. Make-up und eine schicke Frisur kann also den Unterschied machen, wenn es ums Geld geht - so traurig das in der heutigen Zeit auch klingen mag.

