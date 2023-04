Der eine Kollege, der ständig in die Tasten haut: Warum tut er das?

Von: Anne Hund

Schweizer Forscher haben in einer Studie das Maus- und Tastaturverhalten von Menschen untersucht, die Aufgaben im Büro erledigen sollten.

Vielleicht haben Sie sich ja schon mal selbst dabei ertappt: Der ein oder andere bewegt bei der Büroarbeit am Computer auffällig oft die Computermaus oder hackt fahrig auf der Tastatur herum. So ein Verhalten kann laut einer Studie auf Stress im Arbeitsalltag hindeuten. Das haben Schweizer Forscher jetzt herausgefunden.

Die eine Hand über der Tastatur, die andere an der Computermaus – eine typische Haltung bei der Büroarbeit. (Symbolbild) © Adam Balatoni/Design Pics/Imago

Stress lässt sich durch Muster bei Tastatur- und Mausbedienung messen

Bei der Studie wurden Maus- und Tastaturverhalten sowie Herzfrequenzen von 90 Menschen aufgezeichnet, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schildert. Alle hätten im Labor realitätsnahe Büroaufgaben erledigt. Einige seien ungestört geblieben, andere hätten zusätzlich ein Bewerbungsgespräch durchlaufen oder hätten ständig neue Chat-Nachrichten bekommen. Die Wissenschaftler hätten maschinelles Lernen genutzt und die Menschen nach ihrem Stressempfinden gefragt.

„Wer gestresst ist, bewegt den Mauszeiger öfter und ungenauer“

Das Tippen auf dem Keyboard und das Bewegen einer Maus konnte, wie die Studie gezeigt hat, besser anzeigen, wie gestresst der Mensch sich fühlt, als die sonst für Stressnachweise gemessene Herzfrequenz. „Wer gestresst ist, bewegt den Mauszeiger öfter und ungenauer und legt längere Wege am Bildschirm zurück. Entspannte Menschen gelangen dagegen auf kürzeren, direkteren Wegen an ihr Ziel und lassen sich dabei mehr Zeit“, so die Mathematikern Mara Nägelin laut dpa. Sie und ihre Kollegen von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich präsentierten ihre Ergebnisse im Fachmagazin Cell. Gestresste Menschen machten mehr Fehler beim Tippen und sie schrieben abgehackter, mit vielen kurzen Pausen. Entspannte Menschen machten beim Schreiben weniger, aber längere Pausen.

Verbindung zwischen Stress sowie Tipp-​ und Mausverhalten

Wie lässt sich die Verbindung zwischen Stress und Tipp-​ und Mausverhalten erklären? „Erhöhter Stress wirkt sich negativ auf die Fähigkeit unseres Gehirns aus, Informationen zu verarbeiten. Dadurch werden auch unsere motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt“, schildert die Psychologin und Mitautorin Jasmine Kerr (ebenfalls ETH) dem Bericht zufolge.