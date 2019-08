Bei diesem Streichholz-Rätsel wird Ihnen tierisch der Kopf rauchen - dabei ist die Lösung ganz einfach

Haben Sie Lust auf ein bisschen Gehirn-Jogging heute Morgen? Dann rätseln Sie mit: Wenn Sie nur ein Streichholz bewegen, können auch Sie dieses Pferd zügeln.

Sitzen Sie heute Morgen schon im Büro? Keine Angst, die Hälfte der Woche ist fast schon rum! Um sich ein bisschen aufzuwecken, können Sie Ihr Gehirn mit unserem Streichholzrätsel spielen lassen und dieses Pferd zähmen.

Mit Sicherheit kennen Sie diese Art von Rätsel, bei dem Sie Streichhölzer umlegen müssen, damit ein anderes Bild entsteht. Doch am Ende hat man meistens ein Hölzchen übrig oder eins zu wenig, um das erwünschte Bild darzustellen. Und wie ist das, wenn man überhaupt nur ein Streichholz bewegen darf?

So ist es auch hier: Wenn Sie Ihre Fantasie ein bisschen anstrengen, sehen Sie in diesem Bild ein Pferd, das nach rechts schaut. Legen Sie nur eines der Streichhölzer so um, dass das Pferd nach oben sieht! Und dabei wäre es natürlich viel zu einfach, das Hölzchen, das den Kopf darstellt, um ein paar Grad nach links zu kippen ...

Und so lautet die Lösung unseres Streichholzrätsels

Ob Sie mit Ihrem Ergebnis wirklich richtig liegen, erfahren Sie hier in unserer Auflösung.

Sie lösen gerne Rätsel? Viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

Weitere Rätsel aus unserer Serie

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Ihre Meinung ist gefragt!

vro