Wer ständig diesen Satz sagt, wird im Job nie glücklich werden

Im Berufsleben strebt jeder nach irgendetwas: Mehr Geld, eine Führungsposition oder interessante Aufgaben. Doch dabei sollten Sie einen Satz ganz schnell vergessen.

Auf dem Weg nach oben - oder zumindest zu einem zufriedenen Arbeitsleben - denken auch Sie sicher oft genug: "Wenn ich dieses und jenes erreiche, dann bin ich glücklich." Ein hohes Gehalt etwa, eine Führungsposition oder ein teurer Dienstwagen. Doch genau diese Denkweise könnte für Ihr Glück fatale Folgen haben.

Glück sollte nicht vom Erreichen eines Ziels abhängen

Wie US-Psychologin Natalia Peart im Interview mit dem Karriere-Blog von Glassdoor erklärt, könne bei so einer Denkweise das restliche Leben schnell auf der Strecke bleiben und zu inneren Konflikten führen. Ist ein großes Karriere-Ziel erst einmal erreicht, würden sich viele eben nicht unsagbar glücklich fühlen, wie man meinen könnte - sondern würden einfach nur eine Leere spüren.

Stattdessen sollten wir ihrer Meinung nach den Weg genauso genießen wie das Ziel, anstatt ein "Checklisten-Leben" zu führen. "Wir glauben, dass Glück nur kommt, wenn wir Dinge auf unserer Liste abgehakt haben", so Peart. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Um glücklich zu werden, sollten wir im Hier und Jetzt leben - und uns auch kleine Ziele setzen

Ihre Lösung: Um glücklich zu werden, sollten wir einen Lebensstil leben, "der uns erlaubt, hier und jetzt glücklich zu sein, wo auch immer wir in unserem Leben stehen". Ideal sei eine Kombination aus großen und kleinen Zielen. So könnten uns langfristige Ziele in der Karriere helfen, Sinn und Erfüllung zu erreichen. Die kurzfristigen Ziele würden uns dagegen glücklich machen und unser allgemeines Wohlbefinden im Alltag verbessern.

