Sein Hobby zum Beruf machen – weshalb sich die Taktik nicht für jeden eignet

Der Job dient vielen verschiedenen Zwecken. Je nach den eigenen Prioritäten, arbeiten Sie für Status, Geld, Wissen, Karriere oder vielleicht auch einfach für die Arbeit an sich.

Immer wieder wird besonders jungen Menschen, die nach dem Schulabschluss unsicher über ihren weiteren Werdegang sind, geraten, sich eines ihrer Hobbys zum Beruf zu machen. Das leuchtet auf den ersten Blick auch ein, schließlich verbringen die meisten Menschen später mit den Kollegen auf der Arbeit mehr Zeit als mit der eigenen Familie. Sollten Sie sich unter diesen Umständen dann nicht einen Job suchen, der Sie vollkommen erfüllt und glücklich macht?

Warum überhaupt sein Hobby zum Beruf machen?

Natürlich ergibt es durchaus Sinn, sich einen Beruf zu suchen, für den man sich begeistern kann. Wenn Sie hinter Ihrem Job stehen und Ihnen dieser wichtig ist, gehen Sie meist mit einer ganz anderen Energie und einer anderen Einstellung an die Arbeit. Nur wegen eines höheren Gehaltes sollten Sie also nicht auf die Freude an Ihrer Arbeit verzichten.

Sie müssen sich nicht fünf Tage die Woche den Großteil des Tages an einen ungeliebten Arbeitsplatz schleppen und nur vom langersehnten Feierabend oder Wochenende träumen. Stattdessen können Sie sich ausgiebig Ihrer Leidenschaft widmen und verdienen damit noch Ihr Geld. Gerade bei einer selbstständigen Verwirklichung dieses Traums sind Sie flexibler denn je. Als Ihr eigener Chef können Sie, wo und wann Sie wollen, arbeiten – oder eben nicht. Da bleibt kein Wunsch mehr offen, oder?

Ist die Selbstständigkeit für Sie geeignet?

Viele Hobbys, die zum Beruf gemacht werden, bringen das selbstständige Arbeiten mit sich. Das mag nicht jeder. Während sich selbstständig zu machen, für den einen die große Freiheit bedeutet, treibt sich ein anderer damit in den Ruin. Denn sein eigener Chef zu sein, mag erstmals verlockend klingen, ist auf den zweiten Blick aber auch nicht ganz einfach.

Einen Vorgesetzten, feste Deadlines, Kollegen, die sich auf Sie verlassen und geregelte Arbeitszeiten – viele Menschen brauchen diese Kontrollinstanzen, um gewissenhaft arbeiten zu können. Bringen Sie genügend Disziplin und Zielstrebigkeit mit, um sich einen produktiven Tagesrhythmus zu schaffen, auch ohne geregelte Arbeitszeiten? Gerade in weniger erfolgversprechenden Zeiten bedarf es Geduld und Durchhaltevermögen.

Aber während es manchen schwerfällt, sich selbstständig zum Arbeiten zu disziplinieren, kennen andere keinen Halt mehr. Sie stürzen sich in die Arbeit, gerade wenn es sich dabei um ihre große Leidenschaft handelt, und vergessen darüber hinaus Pausen, Feierabend und Wochenende. Außerdem bringt die Selbstständigkeit oftmals eine finanzielle Unsicherheit mit sich, die einige Menschen psychisch belasten kann.

Deswegen dürfen Hobbys, Hobbys bleiben

Wer seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, muss keinen Tag mehr arbeiten, heißt es gerne. Doch das ist nicht unbedingt und vor allem nicht für jeden so realisierbar. Abgesehen davon, dass sich nicht jedes Hobby zu einem lukrativen Beruf machen lässt, fehlen manchen Menschen auch einfach die notwendigen Ressourcen, um ihren Traumjob zu erlernen. Eine kostspielige private Ausbildung oder auch ein langjähriges Studium, ohne feste Einkommensquelle – das kann sich nicht jeder leisten.

Außerdem bleiben viele Hobbys, nachdem Ihr monatliches Einkommen von ihnen abhängig ist, keine Hobbys mehr. Die Verantwortung, die Sie nun tragen, nimmt Ihnen die Leichtigkeit und gerade bei einer selbstständigen Arbeit kann eine längere Durststrecke psychisch belasten. Auch sollten Sie bedenken, dass mit den spaßigen Momenten ebenso administrative und bürokratische Aufgaben kommen, die erledigt werden müssen.

Was macht einen Job für Sie zum Traumjob? Ob Sie sich Flexibilität bezüglich Ihrer Arbeitszeiten, der Urlaubsplanung und Ihrem Arbeitsplatz, ein hohes Gehalt, freundliche Kollegen oder ein gewisses Ansehen von Ihrem Job versprechen – jeder hat ein anderes Bild vom ultimativen Traumjob. Manche Wünsche lassen sich hier besser realisieren als andere, aber alles unter einen Hut zu bekommen, erweist sich meist als sehr schwierig. Sie sollten sich fragen, worauf Sie am ehesten verzichten können und was für Sie nicht verhandelbar ist.

Im besten Fall finden Sie bei Ihrer Berufswahl eine gute Balance. Natürlich sollten Sie sich, wenn möglich, keinen Job suchen, der Ihnen nicht einmal ansatzweise gefällt. Nehmen Sie sich aber auch den Druck, mit Ihrer größten Leidenschaft Geld verdienen zu müssen. Solange Sie zumindest an den meisten Tagen gerne zur Arbeit gehen, dürfen Sie sich auch ruhig auf den Feierabend freuen, um –ganz ohne Druck– Ihre Hobbys ausüben zu können.