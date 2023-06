Erfolg im Job durch Ernährung: Sechs Booster im Büro

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Schnell mal etwas snacken, besonders bei der Arbeit kommen da ungesunde Sachen, wie Schokoriegel, auf den Tisch. Was dem Körper Energie gibt und gut für den Job ist.

Wer Leistung bringen will, braucht Energie – manche greifen beispielsweise zum Schokoriegel, um kurzzeitig die Nerven zu beruhigen oder sich zu belohnen. Das ist allerdings nicht immer eine gute Idee. Die Ernährung wirkt sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit aus, sondern auch auf die geistige. Essen beeinflusst die Leistungsfähigkeit im Job – welche Lebensmittel ein Booster sein können.

Ernährung und Produktivität: Latte Macchiato auf leerem Magen hemmt

Ein schnelles Mittagessen vor dem Arbeitslaptop ist für die Produktivität keine gute Idee. (Symbolbild) © Stokkete/Imago

Eine Tasse Kaffee ersetzt manchmal das Frühstück – allerdings sollte man aufpassen, denn wenn man beispielsweise einen Latte Macchiato auf leeren Magen trinkt, steigt der Blutzucker. Schuld daran ist der Zucker, der in Kaffee mit Milch enthalten ist, informiert businessinsider.de. Besser sei es, das Heißgetränk direkt nach dem Essen zu trinken oder ein paar Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Nüsse sind da eine Alternative.

Essen in der Kantine: Pizza, Pommes, Currywurst – Klischee oder ist was Wahres dran?

Ein Mittagstief nach schwerer Kost? Keine Seltenheit – Fast Food in der Mittagspause, einfach, weil es schnell geht, die Kantine kaum anderes hergibt oder man gerade Lust darauf hat. Das kennen sicher einige. Doch Pizza, Pommes und die Currywurst liegen manchmal schwer im Magen. Häufig leidet dann die Produktivität. Rund 48 Prozent der Befragten aus Deutschland und Österreich finden es „eher schwierig“ sich während der Arbeit gesund zu ernähren. Das geht aus einer Studie von Snack5 hervor. Snack5 wird von der EU finanziert. Die Kampagne setzt sich dafür ein, dass in Europa mehr Obst und Gemüse gegessen wird.

Abweichend von den Schwierigkeiten, die fast die Hälfte der Befragten erwähnen, finden 72,5 Prozent das Angebot an Obst und Gemüse in der Kantine zufriedenstellend. Um mehr Gemüse zu essen, würden sich 48,5 Prozent wünschen, dass Gemüse bei jedem Essen als Beilage serviert werde. Ein Drittel wünscht sich mehr Auswahl an Obst und Gemüse.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Mealprep: Wie Vorbereitung vor Fehlentscheidungen schützen kann

Wer sich nicht darauf verlassen will, dass das Essen in der Kantine gesünder wird, kann natürlich vorkochen und Essen mitbringen. Der Vorteil: Sie wissen genau, was Sie essen und welche Zubereitungsschritte nötig waren. Aber auch, wer keine Zeit zum Vorkochen hat, kann bei der Auswahl der Snacks für Zwischendurch ansetzen. Die Ernährungsexpertin Marie Schumann gibt bei businessinsider.de den Tipp, das alles nicht zu verbissen zu sehen: „Verbote und Verzicht sind bei der Umsetzung einer gesunden Ernährung unsere größten Feinde: Wenn ich keine Schokolade essen soll, dann denke ich den ganzen Tag an nichts anderes. Abends bin ich so erschöpft vom Durchhalten, dass ich häufig eine ganze Tafel esse anstelle von zwei Stücken, die ich genieße.“

Menschen brauchen Energie und manchmal muss es schnell gehen. Da ist der Griff zum Schokoriegel nicht weit – der Zucker sorgt dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird. Der Blutzuckerspiegel steigt rasant, flacht allerdings auch schnell wieder ab. Die Folge? Man ist wieder im Tief.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Snacks, die Energie liefern

Nüsse

Obst und Gemüse

Müsli

Süße Alternativen finden, zum Beispiel (Protein-)Riegel, Schokocreme mit Datteln

Quark

Vollkornprodukte

Ein wichtiger Faktor sei es allerdings, bewusst zu essen. Das bedeutet, dass die Mittagspause nicht vor dem Arbeitslaptop stattfinden sollte. Dann kann das Gehirn ‚vergessen‘, dass man gerade isst.