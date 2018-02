Wie schreibe ich eine richtig gute Bewerbung?

Aller Anfang ist schwer: Das Bewerbungsschreiben ist für manche Jobsuchende schon das erste K.O.-Kriterium. Was macht ein gutes Anschreiben aus?

Mit dem Bewerbungsschreiben geben Sie dem Personaler einen ersten Eindruck von sich. Teilweise entscheidet sich schon beim ersten Satz, ob Sie eine Chance haben oder nicht. Denn im Durchschnitt scannt der Personaler Ihre Unterlagen in weniger als fünf Minuten.

Finden Sie den Ansprechpartner

Für Ihr Anschreiben müssen Sie erst einmal den richtigen Ansprechpartner finden. Manchmal ist der schon bei der Stellenanzeige als Kontaktperson angeben. Ansonsten lohnt sich eventuell ein Anruf beim Unternehmen, wo Sie auch gleich weitere Informationen zur Stelle einholen können.

Die Einleitung muss neugierig machen

Standardfloskeln wie "hiermit bewerbe ich mich" und "mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen" hat jeder Personaler schon hundertmal gelesen. Sie zeigen ihm höchstens, dass Ihnen kein einziger Satz eingefallen ist, um Ihre Bewerbung zu begründen.

Wecken Sie stattdessen von Anfang an Neugier, indem Sie beispielsweise sofort auf Ihre Begeisterung für die Stelle oder das Unternehmen eingehen. Im Prinzip sticht alles hervor, was von diesen Standardfloskeln abweicht und original von Ihnen kommt.

Vermeiden Sie eine Wiederholung des Lebenslaufes

Im Lebenslauf haben Sie bereits sorgfältig Ihren Werdegang dargelegt - deshalb müssen Sie das im Anschreiben nicht nochmal wiederholen. Gehen Sie auf die wichtigsten Stationen Ihres Lebens ein, die Sie für die Stelle qualifizieren und erklären Sie anhand von Beispielen, warum Sie die beste Besetzung für die Stelle sind. Aber übertreiben Sie es nicht.

Belegen Sie Ihre Aussagen

Jeder kann behaupten teamfähig oder kommunikativ zu sein. Solche Aussagen ohne weitere Erklärung stehen zu lassen: Keine gute Idee. Belegen Sie ihre Argumente immer, indem Sie auf konkrete Projekte aus Ihrer Arbeit eingehen.

Kein überflüssiges Schwadronieren

Ein Personaler hat nur wenig Zeit sich Ihre Unterlagen durchzusehen. Deshalb halten Sie sich so kurz und prägnant wie möglich. Eine Seite, maximal zwei, reichen völlig, um Ihre Motive darzulegen. Es zeigt außerdem, dass Sie sich auf das wesentliche konzentrieren können.

No-Gos im Anschreiben

Wie bereits erwähnt, macht ein fehlender oder gar falscher Ansprechpartner einen schlechten Eindruck. Das größte Ausschlusskriterium sind allerdings Rechtschreib- und Grammatikfehler. Rund 60 Prozent der Personaler legen Bewerbungen mit Rechtschreibfehlern sofort auf den Ablagestapel. Lassen Sie sie deshalb immer von Bekannten gegenlesen.

Was offensichtlich scheint, aber auch oft vergessen wird: Der Bezug zum Unternehmen. Einige Bewerber verbringen so viel Zeit mit Selbstbeweihräucherung, dass sie die Bedürfnisse des Unternehmens aus den Augen verlieren. In dem Fall haben sie - um einen beliebten Lehrerspruch zu zitieren - die Aufgabenstellung nicht verstanden.

Nach dem Anschreiben ist vor dem Vorstellungsgespräch: Hier finden Sie eine umfassende Übersicht zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Bewerbung.

Von Franziska Kaindl