"Rufen Sie das A-Team": Mitarbeiter im Urlaub - Abwesenheitsnotiz sorgt für Lacher

Wenn ein Mitarbeiter in Urlaub geht, stellt er eine Abwesenheitsnotiz ein. In diesem Fall sorgt die Nachricht darin für Lacher im Netz.

Meisten enthalten Abwesenheitsnotizen lediglich Informationen darüber, wann der jeweilige Mitarbeiter wieder im Büro ist und an wen man sich in seiner Abwesenheit wenden kann.

Abwesenheitsnotiz mal anders

Nicht so bei dieser Notiz, die ein unbekannter Autor als automatische Antwort einstellte. Auf dem sozialen Netzwerk Twitter machte bereits vor einiger Zeit folgende Nachricht die Runde:

"Hallo, ich werde am 10. Juli wieder im Büro zu erreichen sein." So weit so gut. Doch statt direkt einen Kollegen als Ansprechpartner zu nennen, schreibt der unbekannte Mitarbeiter etwas überraschend anderes:

"Wenn Sie Fragen über das Leben im Allgemeinen haben, sprechen Sie mit Siri, Cortana oder Alexa. Wenn es ein Notfall ist, dann wählen Sie die 112. Wenn Sie mit einem Hotline-Mitarbeiter sprechen wollen, so wählen Sie die Ihnen bekannte Nummer. Wenn Sie wissen wollen, wer JFK erschossen hat, rufen Sie das Dallas-Police-Department an.

Wenn Sie ein Problem haben, bei dem Ihnen weder das FBI, noch die Hotline-Mitarbeiter oder auch die Polizei helfen kann, dann rufen Sie das A-Team. Wenn das A-Team nicht erreichbar sein sollte, dann versuchen Sie es bei den Ghostbusters. In anderen Fällen können Sie eine eMail an ... (Stelle geschwärzt, Anm.d.Red.) senden, er ist der MacGyver von ... (Stelle geschwärzt, Anm.d.Red.). Dankeschön."

Automatische Abwesenheitsmeldungen.

Ab und zu lohnt es sich dann doch, sie zu lesen.

Ob das Schreiben wirklich echt ist, ist nicht bekannt. Lustig ist es allemal.

